PGN 2025: más de US$ 500 millones en subsidios

El Estado paga subsidio, con los impuestos que abona la ciudadanía, a diferentes sectores sociales, organizaciones no gubernamentales y empresas de transporte público de pasajeros.

Los fondos son contemplados anualmente en el presupuesto público y tras su aprobación en el Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los transfiere durante el ejercicio fiscal.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto al Congreso asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones).

La propuesta de gasto del gobierno de Santiago Peña (ANR cartista) aumenta G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), que equivale a 14% más con relación al presupuesto vigente inicialmente.

Subsidio previsto en PGN 2025

El paquete presupuestario contempla en las instituciones públicas del sector al que corresponde los recursos para el pago del subsidio que otorga el Estado.

Se prevé, por citar los principales subsidios, la pensión alimentaria para adultos mayores, el sistema de protección social bajo el programa Tekoporá, asistencia a pescadores por veda y la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Además, el subsidio al cada vez más ineficiente transporte público de pasajeros del área metropolitana, a los partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los cuerpos de bomberos voluntarios.

El monto total previsto para el próximo año asciende a más de G. 3,8 billones (US$ 508,4 millones al cambio presupuestado), monto que implica un incremento de G. 382.083 millones (US$ 50,4 millones), o sea 11% más con respecto a lo asignado en la ley de presupuesto vigente.

Los programas que aumentan

Los aumentos presupuestarios se dan en el programa destinado a adultos mayores, le siguen el transporte público, partidos políticos, ONG y cuerpos de bomberos. En contrapartida, se mantiene el subsidio para Tekoporá, tarifa social ANDE y para pescadores, pero se reduce el que es pagado a los partidos políticos.

Según los números del proyecto de PGN 2025. para el programa adultos mayores se prevé G. 2,8 billones (US$ 374,5 millones) para beneficiar a 340.000 personas. Para el año venidero se pretende incorporar 30.000 beneficiarios más al programa.

La variación del sueldo mínimo obliga igualmente a reajustar la pensión alimentaria para los adultos mayores, quienes perciben el equivalente al 25%, que desde el próximo año significará G. 699.577 mensuales para cada beneficiario.

A favor de los empresarios del transporte público del área metropolitana, aún cuando el gobierno anunció la reforma del sistema, se contempla el pago de G. 302.760 millones (US$ 40 millones), que representa un aumento de G. 40.121 millones (US$ 5,3 millones),a 15,2% más con respecto a lo presupuestado para este año.

También se prevé fondos para las ONG por G. 32.644 millones (US$ 4,3 millones), que implica un incremento del 0,2%; en tanto que para los cuerpos de bomberos voluntarios se asignó G. 2,5 millones), aumenta 4,4% debido a la variación del sueldo mínimo en julio pasado.

Subsidios que se mantienen sin variación

Los fondos en el proyecto de presupuesto se mantienen iguales al de este año para el programa Tekoporá, G. 553.891 millones (US$ 73,1 millones); tarifa social ANDE, G. 32.644 millones (US$ 4,3 millones) y la asistencia a los pescadores por veda, de G. 6.020 millones (US$ 795.349).

En el caso de los partidos políticos, el monto del subsidio y el aporte suman G. 66.000 millones (US$ 8,7 millones), suma que muestra una disminución del 1,3% con respecto al presente ejercicio.

La ley electoral, en su artículo 70, establece que los partidos políticos tendrán derecho, además del subsidio electoral, a los aportes anuales que el Estado les asigne de conformidad con esta normativa.

En ese sentido, el subsidio se otorga después de cada elección, sean generales o municipales; mientras que el aporte se abona una vez al año.