Estabilidad laboral: “Nuestro presidente no nos deja de sorprender”, dice exviceministro de Trabajo

A criterio del abogado laboralista y exviceministro de Trabajo, Raúl Mongelós, de momento “arde Troya” con la propuesta de Santiago Peña de eliminar la estabilidad laboral que consigue un trabajador al cumplir 10 años de contratado.

“Nuestro presidente no nos deja de sorprender; cometió un error en plantear en un espacio unilateral el tema de sacar esto del código de trabajo. Plantea anular un derecho consagrado en el código laboral y que tiene trascendencia constitucional”, refirió el exfuncionario durante una comunicación con ABC Cardinal.

También apuntó que Peña planteó su idea al terminar una reunión con empresarios y no utilizó “los canales recomendados para estos temas” que también deberían surgir mediante una mesa tripartita entre el Estado, el sector empresarial y los trabajadores.

“Por un lado comete lo que critica en el sentido de criticar el populismo peor hace ese discurso para atraer al sector empresarial; ya vemos que hay una reacción negativa por parte de las centrales y creo que con justa razón”, agregó.

Peña daría otra reculada

Según Mongelós, el presidente de la República daría su “tercera reculada en temas laborales”, siendo la primera la reincorporación de los despedidos de la Itaipú Binacional y la segunda una reculada que se vio en parte del proyecto de ley de Superintendencia.

“El presidente tiene este problema de entusiasmarse ante los auditorios; creo que tiene que manejar para no cometer errores. No sé de dónde saca el presidente que el tema de la estabilidad impide el crecimiento de la fuente de trabajo en Paraguay. A la ministra de trabajo no la entendí sinceramente, para mí que se desayunó hoy con la noticia”, concluyó.

