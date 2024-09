ANDE: Mejor precio ofertado por brasileños permitiría un ingreso anual de US$ 18,4 millones

En el marco del concurso de precios de venta de energía eléctrica paraguaya para el Ambiente de Contratación Libre (ACL) del Mercado Eléctrico Brasileño (MEB), el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, aprobó, resolución N° 49574 mediante, el orden de las propuestas de precios (Sobre N° 2) conforme a lo ofertado, de mayor a menor.

Es decir, de esta manera la ANDE oficializó las ofertas que le presentaron siete agentes comerciales brasileños, considerando que hubo observaciones, asentadas en acta, durante la apertura de las propuestas el viernes 6 de setiembre de este año. En esa fecha se abrieron los Sobres N° 2 de las ofertas económicas de las firmas habilitadas, con las propuestas de precio y plazo.

El Comité de Evaluación elaboró un informe de evaluación de las propuestas de las empresas habilitadas, en el que estableció el orden de los precios que le ofertaron. De las siete comercializadoras brasileñas, Infinity Comercializadora de Energía Ltda. fue la que presentó el precio más alto por los 100 MW medios de la Central Acaray: US$ 21,03 por MWh por un periodo de seis años.

Es decir, que si la ANDE le adjudica a esta firma, el nuevo negocio le generaría a la empresa estatal de electricidad un ingreso anual de U$$18.419.280.

La segunda mejor propuesta fue la que formuló Matrix Comercializadora de Energía Eletrica S.A., que ofertó US$ 12,00 MWh, pero solo por uno a tres años. En este caso, si la venta de le adjudicara a esta oferta, el ingreso anual de la ANDE por la venta sería solo de US$10.512.000.

En tercer lugar quedó Ámbar Comercializadora de Energía Ltda, con US$ 10,33 MWh, por seis años. Luego, en cuarto lugar, Enel Trading Brasil S.A, que ofertó US$ 10,11 MWh, por dos años (del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026) y Kroma Comercializadora de Energía, con una oferta de US$ 8,68 MWh, por seis años, quedó en quinto puesto.

El sexto lugar corresponde a Vitol Power Brasil Ltda, con US$ 8,66 MWh, por seis años, y a Engelhart CTP (Brasil) SA – BTG Pactual Commodities S.A., con US$ 7,73 MWh, en el último puesto.

Las firmas que quedaron en los puestos quinto, sexto y séptimo, ofertaron un precio que está por debajo del costo de producción de la Central Acaray, que es de US$ 9,02 MWh, según había informado el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

