¿Cacería de brujas en la INC? Esto pasó tras filtrarse la pésima situación de la fábrica

El presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero Agusti, negó que exista persecución hacia los funcionarios de la cementera que opinen o brinden información sobre las irregularidades en la planta. Enfatizó que tienen la libertad de denunciar lo que consideren que está mal.

“En ninguna circunstancia hay persecución. Los funcionarios tienen toda la libertad de ir a denunciar lo que piensen que está mal, y me parece espectacular porque eso supone que se sienten identificados con la empresa. Hasta hoy no hemos encontrado, o por lo menos no hemos creado, ninguna situación en la que se den este tipo de cosas”, expresó Guerrero en una entrevista con este diario el pasado viernes.

Sin embargo, funcionarios de la estatal han filtrado información sobre algunos traslados que consideran irregulares, alegando que son objeto de sospechas por ser informantes de la prensa sobre el pésimo estado de los molinos (N° 1 y N° 2) de Villeta. Tal es el caso de Tomás Florencio Soria, quien fue trasladado de Villeta a la oficina administrativa de Asunción (ubicada sobre la avenida Fernando de la Mora).

Más funcionarios son trasladados

El exdirector de la fábrica de la INC, ingeniero Humberto Quiñonez, también fue trasladado a esa misma dependencia, al igual que el ingeniero Francisco Rodríguez, coordinador de mantenimiento, según informaron los obreros.

Este diario contactó a Soria para consultarle sobre la razón de su traslado. El funcionario indicó que se trata de una persecución sindical, ya que forma parte de uno de los sindicatos y cree que lo acusan de ser uno de los informantes de la prensa. “No nos podemos callar ante la realidad de la administración; ya tuvieron un año para actuar”, expresó.

Preocupados por esta situación de persecución, los sindicatos de Villeta se reunieron el pasado viernes para discutir el tema con la presencia de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A).

Al ser consultado sobre la supuesta persecución y la prohibición de tomar fotos o comunicarse con los funcionarios de Villeta, el presidente de la estatal señaló: “No corresponde que un funcionario saque una foto o grabe un video de las instalaciones con el nombre de la INC y se lo envíe a alguien. Es una cuestión institucional interna; si eso sucediera en el sector privado, estoy seguro de que se cuidaría”, afirmó Guerrero.