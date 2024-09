La razón por la que un economista considera “temerosa y conservadora” la decisión del BCP

El Comité de Política Monetaria (CPM) decidió, por unanimidad, mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 6,0% anual, según se dio a conocer el Banco Central del Paraguay (BCP) el viernes último. El economista e investigador, Luis Rojas, calificó esta decisión de la banca matriz, de conservadora y temerosa.

“La política del Banco Central es conservadora, permanentemente. Esta decisión es una decisión conservadora, mantener una misma tasa de interés. Es una decisión coherente, digamos, con la línea histórica conservadora, bastante temerosa, incluso, de intervenir en la actividad económica por parte del BCP”, expresó.

En este sentido, el experto señaló que incluso Estados Unidos bajó su tasa de política monetaria la semana pasada para estimular más la producción y “la inversión productiva” y que el BCP no siguió ese ejemplo. “El mensaje es que las cosas van a seguir como están, básicamente, sin mayores cambios”, enfatizó.

En este sentido, Rojas mencionó que el Banco Central y el gobierno paraguayo no tienen una política desarrollista. “Necesitamos una política más activa, desde el gobierno, para el desarrollo económico, para promover, digamos, desde el gobierno, la inversión, el empleo, el crecimiento, para lo cual debería bajar la tasa de interés, bajar para que, bueno, haya más estímulo para la circulación de dinero, de capital”, expresó.

No controlan diversas variables económicas

Rojas calificó la decisión del BCP de mantener la tasa de interés de política monetaria de temerosa y conservadora porque considera que tanto el gobierno y la banca matriz no controlan diversas variables económicas que inciden mucho en Paraguay, por sus propias debilidades.

Citó una de ellas, que es el comercio exterior y el tipo de cambio. “Paraguay es un país demasiado dependiente de las importaciones, de una enorme cantidad de productos extranjeros para el consumo local, porque tiene una base productiva muy pobre, muy limitada. Entonces, importamos casi todo, desde productos primarios hasta productos industriales y tecnológicos”, enfatizó.

Resaltó que esa dependencia externa hace que el gobierno no tenga “mucho control” y “adopte esta actitud así muy exagerada de cautela”.

Asimismo, Rojas señaló que otra variable que no se controla es el combustible, los derivados del petróleo, que es la principal fuente de energía de nuestro país, principalmente el gasoil y la nafta. “Es una dependencia muy grande por la que no tenemos control, se depende del precio internacional. Entonces, siempre hay una presión inflacionaria por ese lado. No se aprovecha la energía eléctrica, por ejemplo, que tenemos en el país. Es otra variable fuera de control, digamos, para el gobierno”, añadió.

Por último, el experto puntualizó que la base productiva paraguaya es muy débil y muy poco diversificada, lo que hace que siempre haya presiones inflacionarias por falta de producción. “Tenemos dependencia de importaciones de productos extranjeros, de la variación del dólar, se suma el tema del clima, cuando hay problemas climáticos. Entonces, ese conjunto de factores hace que el gobierno se muestre siempre temeroso y adopte estas líneas de política monetaria bien conservadoras”, concluyó.