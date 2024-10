Pago al Paraguay por cesión de energía desde Itaipú bajó este año 1,5%

En el informe mensual sobre las transferencias que hizo Itaipú al Estado paraguayo se destaca que en lo concerniente a los Royalties, una suerte de alquiler que paga la binacional a los propietarios del río Paraná por aprovechar sus aguas en la generación de electricidad, entre enero y setiembre de este año aumentó 7,2% en comparación con la correspondiente al mismo lapso de 2022.

En los nueve primeros meses de este año, el Estado paraguayo recibió de Itaipú US$ 201.179.200, en tanto que en similar período del año pasado estos ingresos sumaron US$ 173.909.00.

El tercer rubro del conjunto de beneficios se refiere a los de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), uno de los cuales, el Resarcimiento por Cargas de Administración y Supervisión Relacionadas con Itaipú, es mensual y el otro, la utilidad por el capital que aportó para la conformación del capital inicial de la entidad binacional, es anual.

El informe que circuló esta tarde indica que la empresa eléctrica estatal percibió este año (enero/setiembre) US$ 46.468.200 contra US$ 45.273.100 del ejercicio precedente, la variación positivo, por ende, fue del 2,6%.

En total, 2,6% que la suma que remesaron en 2023

Si cotejamos el resultado de las sumatorias de las cifras correspondientes a ambos ejercicios, veremos que el Estado paraguayo recibió en 2024 US$ 419.004.800, mientras que en 2023 le remesaron US$ 406.857.400, inferior en 2,98% a todo lo pagado en el mismo lapso de este año.

Si restringimos nuestra mirada a lo ocurrido solo en setiembre, el informe especifica que en concepto de Compensación por Cesión de energía, nuestro país recibió a través de Itaipú US$ 19 millones; US$ 21 millones por Royaltíes y la ANDE ingresó US$ 1,6 millones.

El año pasado, en el mismo período, las transferencias al Paraguay por los beneficios en cuestión se dieron del modo siguiente: Royalties, US$ 21 millones, igual que este año. US$ 19 millones corresponden a la Compensación por cesión de energía y, también, US$ 1,6 a la ANDE.

Recordemos que la Compensación por Cesión de Energía pagada al Paraguay fue excluida del Costo de Servicio de Electricidad de Itaipú en enero de 1986, tras insistentes reclamos de la ciudadanía paraguaya. Tanto los Royaltíes como los beneficios de la ANDE integran el costo de Itaipú.