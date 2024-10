Destacan el potencial del arbitraje para atraer más inversiones al país

El Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC Paraguay) organizan el Congreso Latinoamericano para evocar los 30 años de los Principios Unidroit. En la ocasión abordarán los nuevos desafíos que se le presentan al país, ya con el de grado de inversión que recientemente le otorgó al Paraguay, así como de las nuevas tendencias que se imponen en el mundo.

Sebastián Acha, presidente de ICC Paraguay, comentó que abordarán asuntos muy relevantes, como los contratos de inversión, construcción, arbitraje, derecho de la economía digital, créditos de carbono y factoraje, entre otros.

Especificó que los Principios del Unidroit representan la culminación de un esfuerzo de los integrantes del instituto, entre cuyos objetivos figura la búsqueda de la armonización, la coordinación y, en la medida de lo posible, la unificación del derecho privado entre los diversos Estados que la integran.

Acha detalló que debatirán sobre problemas contractuales comunes, como el cambio de circunstancias y la buena fe, utilizando los Principios Unidroit para resolverlos, con ejemplos de diferentes sistemas jurídicos nacionales, que comúnmente se conoce como el arbitraje internacional.

Además tratarán las cuestiones de arbitraje relacionadas con el rol de las Procuradurías y los jueces, y que presentarán un proyecto sobre contratos de inversión, en colaboración con el ICC, Institute of World Business Law, conforme se anunció.

El evento tendrá lugar los días lunes 14 y martes 15 de este mes en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay.

Entre los participantes se anuncia la presencia de Eugenio Jiménez Rolón, integrante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como de destacados expertos internacionales y de representantes de organismos de prestigio, citando especificamente al Unidroit e ICC Institute of World Business Law.

El presidente del ICC Paraguay destacó que la actividad está dirigida a universitarios, juristas y a la ciudadanía en general, y subrayó la participación es gratuita.

Otro de los temas que desarrollarán es el registro de propiedad intelectual en productos desarrollados con Inteligencia Artificial (IA), situación sobre la cual se mantiene un encendido debate, sobre todo en la industria musical.

El caso metrobus

Sebastián Acha se refirió al arbitraje del caso Metrobus, que se dejó la suerte de la negociación cuando el Estado no tenía certeza sobre el cumplimiento de sus obligaciones conforme al contrato.

Por consiguiente no se escuchó al tribunal que recomendó que no se ejecutaran las pólizas, no obstante el Estado lo hizo. Admitió que quedan instancias para recurrir en el caso, pero apuntó el problema no es el sistema de arbitraje, sino la diferencia abismal con los criterios que adoptó una administración.