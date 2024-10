“El mercado de Abasto está terminando”, el preocupante mensaje de comerciantes

“El Mercado de Abasto está terminando”, fue la preocupante afirmación de la presidenta de AICFHMCA, Karen Leguizamón, debido principalmente a la falta de acción de las autoridades del gobierno, quienes además se ven limitados en la lucha contra el contrabando del rubro.

“Hace mucho que los supermercados dejaron de llevar de mis asociados. Ellos centralizan o ellos mismos importan. El mercado de Abasto está terminando, el mal llamado intermediario está terminando, el que es hoy nuestro cliente son aquellas despensas, autoservice, esos comerciantes que salen a vender en su motocarro”, aseveró.

Aclaró que existen dos gremios de supermercados, el primero el de la Cámara Paraguaya de Supermercados, que abarcan los comercios de Asunción y Gran Asunción, y otro que abarca la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar). Además, detalló que son más de 1.300 permisionarios y más de 5.000 personas las que diariamente trabajan en el mercado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ellos (Comampar), por ejemplo, nunca se metieron así a centralizar o sacarnos de lado, pero después tenemos la Capasu, que sí, ellos centralizan. También cabe mencionar que cuando los supermercadistas compran utilizan fletes del MAG, caja del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, nosotros ponemos nuestros camiones, nuestras cajas, nuestra bolsa, nuestro personal, nuestra factura, nuestra plata”, criticó.

Lea más: ¡Buenas noticias! El tomate por fin bajó de precio

Falta de trazabilidad de productos

Leguizamón cuestionó que cuando se presentan problemas y el gobierno interviene, todo queda en palabras, acusaciones, mientras que no se habla de cuánto es el consumo a nivel país del tomate, la papa y la cebolla, que son los productos que más se utilizan.

“¿Cuánto es el consumo?, ¿cuánto dispone el productor?, ¿a dónde el productor está llevando?, ¿quiénes están comprando?, ¿de dónde los supermercados están abasteciendo? Hoy, por ejemplo, acá en el Congreso, en la reunión, la fiscal dijo que cuando se allana el supermercado se presentan facturas de peluqueros, de no sé, de gente que nada que ver con el rubro y ahí termina la causa otra vez, por eso es que no hay condenados, o sea, no, no se está tomando en serio”, fustigó.

Dijo que desde que no hay trazabilidad se hace mal, ya que el productor no emite una factura y el gobierno no se pone las pilas, teniendo en cuenta que como el productor no tiene para pagar el IVA, tampoco se ve una vía legal para que sea exento, pero que presente igual un documento.

“Acá pues se maneja todo por vía electrónica, fotocopia de la fotocopia de la guía, cinco o seis veces ya pasó el camión con la misma carga, con el mismo documento, o sea desde ahí luego tenemos que partir y eso todavía ni un solo gobierno no se puso los cinturones y decir ‘bueno, vamos a ayudarle’”, comentó.

Lea más: Precio del tomate está en G. 10.000 en los mercados

Precio del tomate no cubre costo de producción

Contó que el precio del tomate actualmente no cubre ni el costo de producción, lo que genera que los productores hoy estén tirando sus productos. “No, nosotros pagamos el precio que pide el productor, el precio no ponemos nosotros ni tampoco el productor es oferta-demanda, hace 15 días atrás el tomate estaba a G. 8.000 en finca, hoy está a G. 3000 y nadie puede comprar”, lamentó.

Señaló que el gobierno tampoco puede reconocer si un producto es de contrabando una vez que es embolsado. “Está en una caja de producción nacional, en una caja de cartón. No hay ningún condenado hasta hoy día y hay ley. Todo reembolsado y encajonado, envían luego las bolsitas que compramos, acá, pues se compra la bolsa, esa es bolsa nacional, acá se fabrica, acá hay un fabricante de esa bolsa y vos llamas ahora y preguntas si ellos tienen bolsa para vender, no tienen, y los productores no están vendiendo sus productos, en donde se fueron todas las bolsas? Uno más uno es, no hace falta ser de la FBI”, criticó.

Aseveró que entre productores y comerciantes están unidos ante el problema del contrabando. “Yo escuché que el martes pasado hubo una reunión del ministro de Agricultura con los productores y hubo una conferencia de prensa donde dijo el ministro ‘reconozco de que en el feriado largo ingresaron cargamentos de contrabando de rubro frutihorticola’, para el jueves se hizo esta reunión en la Presidencia de la República, tema Hambre Cero, y en la conferencia de prensa él sale y dice ‘tenemos superproducción de tomate’, en dos días hubo superproducción de tomate. Son las cosas que no tienen lógica”.

Lea más: Productor de tomate vende entre G. 9.000 y G. 10.000 por kilo a proveedores

Contrabando se debe combatir entre todos los sectores

Dijo que tanto los comerciantes, importadores, supermercadistas, junto a las instituciones del Ministerio de Agricultura, con el Senave y las entidades de control y combate al contrabando y los productores, deberían trabajar en conjunto.

“Tanto se le exigió a los productores tener buena calidad y hoy que cuentan con calidad no nos están pudiendo dar al precio que corresponde. Por lo menos un ochenta por ciento mejoró la calidad. La cebolla parece tipo importada”, aseguró.

Agregó que frente al Ministerio de Agricultura está un grupo de los Tomateros y que mañana llegaría un grupo más y el miércoles otro grupo.

Lea más: Reportan nueva suba de precios del tomate: cuánto cuesta ahora

Hambre Cero: critican exclusión de productores nacionales

“Para Hambre Cero ¿vos te pensás que le tuvieron en cuenta al Mercado Central de Abasto?, no, eso se dio a que el gobernador de acá, el diputado de allá, que al fulanito de ahí, los proveedores de Hambre Cero ¿pueden ustedes pedir la lista quiénes son proveedores hoy de Hambre Cero?, y yo te puedo asegurar que un asociado, un importador del rubro frutihorticola no es, o un productor o gran productor tampoco es”, lamentó sobre el proyecto estrella del gobierno.

Cuestionó que el proyecto está todo politizado, incluso luego de presentar notas a la Presidencia de la República para que consideren al Mercado de Abasto. “Ellos dicen que van a generar fuentes de trabajo, pero en contrapartida nos liquidan a nosotros”, sentenció.

Dijo que el intendente de Asunción está con sus problemas actualmente, pero que el director, dentro de sus limitaciones, apoya a los comerciantes.

“Yo ya estoy pensando seriamente en salir a cerrar también las calles para que seamos escuchados, porque evidentemente en este país, así son escuchadas las necesidades de paraguayos. Nos recibió (el ministro del MAG, Carlos Giménez) pero nos chuleó de acá a Roma otra vez, político es, senador.”, concluyó.