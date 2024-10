Fernández Valdovinos defiende derroche en Petropar: “Quiero que funcione como una empresa privada”

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, fue abordado ayer durante la defensa de su presupuesto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, sobre el derroche que está haciendo Petropar en artículos de promoción.

El diputado Rubén Rubín (independiente), consultó al ministro sobre la licitación de la estatal para merchandising, en la que la estatal derrochará G. 2.000 millones en la compra de bolsas, pines, bolígrafos, sombrillas y varios artículos a precios aparentemente sobrefacturados.

El parlamentario cuestionó que la estatal pretenda hacer “posicionamiento de marca”, pese a que ya concesionó a empresas privadas sus estaciones de servicios que son propias. Actualmente, todos los operadores de los servicentros del emblema son firmas privadas, por lo que consideró que este tipo de gastos no tienen sentido en la estatal.

Valdovinos señaló que es cierto que las estaciones de servicios son tercerizadas, pero defendió la compra de artículos de promoción, argumentando que la estatal requiere de las mismas herramientas de los emblemas privados para ser eficiente.

“Es cierto que muchos (servicentros) son tercerizados, pero yo creo que si Petropar no hubiese hecho su propaganda en término de cómo reducimos el precio la nafta, tampoco vamos a tener una verdadera competencia”, expresó.

Quiere que Petropar funcione como una empresa privada

Añadió: “Uno tiene que ver cómo gastar; yo quiero que Petropar funcione como funciona una empresa privada en términos de ser eficiente, y en términos de ser eficiente, la empresa privada también hace propaganda”, expresó.

Enfatizó que el monto del llamado “no es mucho” y que la estatal necesita los mismos instrumentos que sector privado.

“Si queremos realmente que sea eficiente y se maneje como alguien del sector privado, no le podemos no dar los instrumentos que tiene una empresa privada. Creo que son 3.000 millones, no era mucho, pero mi visión es que si queremos que se maneje como sector privado vamos a darle todos los instrumentos del sector privado y no le quitemos algunos instrumentos porque si no, no va a ser la verdadera competencia”, expresó.

Valdovinos insistió en que se necesita una “Petropar fuerte”, ya que los precios de los combustibles solo bajan cuando la estatal anuncia reducciones. “Necesitamos tener un regulador con todos los instrumentos; por supuesto, no estoy a favor del desperdicio de recursos, pero en este caso, algo se tiene que tener”, afirmó.

Cambiaron precio de “bolsas de oro”, pero siguen los ítems sobrefacturados

Sin embargo, lo que no mencionó Valdovinos es que la estatal incluso intentó pagar el exorbitante monto de G. 98.333 por cada bolsa TNT (medida 30x40x10), cuando en el mercado este producto cuesta menos de G. 4.000. Recién, tras publicaciones de este diario, la estatal cambió el precio de referencia de este ítem y pagará G. 9.833 por cada bolsa, que sigue siendo un precio inflado. Recién el viernes último modificaron el dictamen del precio de referencia del llamado.

Asimismo, por un bolígrafo tipo touch, de color base con logo impreso, la estatal desembolsará G. 12.333. En el mercado, este producto personalizado está al por mayor entre G. 2.700 y G. 5.500 la unidad. Además, por un “lápiz ecológico” pagará G. 11.000 por unidad, cuando el precio no supera los G. 3.000.

Por la provisión de cada pin en metal calado, con una medida de 4 cm proporcional a la altura del logo de Petropar, con prendedor o sujeción con imán y caja contenedora, la petrolera abonará G. 158.333. Este producto se ofrece entre G. 35.000 y G. 70.000 cuando se trata de un diseño especial y personalizado.

La petrolera también pagará G. 15.333 por un llavero de goma con logo de Petropar y G. 85.333 por una sombrilla 100% poliéster impermeable (en el mercado, el precio no supera entre G. 20.000 y G. 35.000). Además, por cada termo de acero inoxidable para agua fría y caliente, abonará entre G. 223.333 (1 litro) y G. 280.000 (2,5 litros).

Por placas de reconocimiento con base de melamina, la estatal pagará G. 223.333 (medida 21 cm x 16 cm), G. 583.333 (26 cm x 20 cm) y G. 1.600.000 (36 cm x 28 cm).