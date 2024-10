PGN 2025: Deuda pública en casi 40% del PIB no preocupa dice MEF

Durante la defensa del Presupuesto del Ministerio de Economía Finanzas (MEF), el ministro Carlos Fernández Valdovinos fue abordado sobre la creciente deuda pública que llega a unos US$ 18.000 millones, 39,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y la capacidad del Estado para honrarlas. Según Fernández, la deuda pública estatal es absolutamente manejable “La cuestión de la deuda externa no preocupa, no lo dice solo el MEF o el Banco Central del Paraguay (BCP), sino las propias calificadoras que tienen el conocimiento para juzgar estos temas”, acotó.

Agregó que si hubiera dudas sobre la capacidad de pagos, no tendría sentido la mejora de la calificación a “grado de inversión” otorgada recientemente por la Calificadora Moody´s a nuestro país.

Deuda en el PGN 2025

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, prevé continuar con el ritmo ascendente del nivel de endeudamiento, con una emisión de bonos del Tesoro por US$ 713,1 millones, a lo que se sumarán préstamos y la emisión de bonos mediante la ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, prevé para el servicio de la deuda pública o pago de la deuda interna y externa, un total de G. 12,4 billones (US$ 1.643,1 millones), que incluye intereses, amortización y comisiones, representando un fuerte aumento de 32,8% con respecto al monto contemplado en el presupuesto vigente 2024.

Los intereses, dentro de este paquete del servicio de la deuda, ascienden a G. 8,1 billones (US$ 1.070,1 millones) e implica un incremento del 22% con relación a la prevista para el presente ejercicio.

Lea más: PGN 2025: hay un fuerte aumento en el pago de la deuda pública

Esperan que mejore panorama de tasas

En relación a tasa de interés que paga el país por su deuda (en promedio general de 4,75%), el ministro Fernández explicó que parte de estos compromisos están a una tasa de interés fija y otra parte a tasa de interés variable, y que esa tasa variable depende de la tasa interbancaria que se fija a nivel internacional que estuvo alta por mucho tiempo.

“A medida que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos subió su tasa referencial, eso afectó al sistema financiero mundial y por tanto ese es el costo que también le ha tocado asumir a Paraguay sobre su deuda. Entonces no tiene que ver con una política macro interna, ya que depende de factores externos”, detalló al explicar el crecimiento del servicio de la deuda.

“Esperamos que la FED vaya reduciendo aún más sus tasas de interés para que eso impacte en el tiempo y nos permita cierto ahorro”, afirmó

Lea más: PGN 2025: vea cuánto destinará el Gobierno al “bicicleteo” de la deuda pública y cuánto a obras

Presupuesto del MEF

Durante su exposición, el titular del MEF Carlos Fernández detalló que prevén un presupuesto de G. 647.218 millones (US$ 84 millones) para el ejercicio 2025. Señaló que tras la fusión con tres entes, (el Ministerio de Hacienda, Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación) se ha logrado una disminución en términos nominales del 14% en el plan de gastos para el previsto para el 2025, en comparación al 2023. Se le consultó al ministro si prevén aumentos de salario para los funcionarios de la cartera, a lo que respondió que no están proyectando ajustes.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que para el año que viene el MEF reafirma su compromiso con el cumplimiento de la convergencia fiscal y asegura el retorno al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026.

“Una de las cuestiones que caracteriza al Paraguay es justamente tener una política fiscal responsable, que se refleja en muchas cosas, una de ellas es haber logrado este año el Grado de Inversión”, señaló