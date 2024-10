En una década se han casi duplicado las exportaciones de origen industrial

En el lento proceso de diversificación de la economía se han impulsado estrategias para fomentar la industrialización y transformación de la canasta exportadora. En efecto, en la última década se han implementado políticas fiscales de atracción de inversiones al sector industrial. A decir, la Ley N° 60/90 de Régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero, la Ley de la Industria Maquiladora de Exportación, la de Zonas Francas, entre otros instrumentos de promoción.

De igual relevancia, la estabilidad macroeconómica, una tasa de inflación relativamente baja y controlada, así como un tipo de cambio sin bruscas fluctuaciones, han contribuido a crear un entorno favorable para las inversiones industriales. Además, Paraguay ha aprovechado su acceso a mercados más importantes a través de acuerdos con sus principales socios comerciales, Brasil y Argentina.

Datos del Banco Central del Paraguay (BCP) muestran que desde el 2013 hasta el año 2023, el país ha incrementado sus exportaciones de origen industrial en un 129%, pasando de US$ 658 millones a US$ 1.505 millones en el periodo mencionado. En 2014 se ubicaron en US$ 757 millones y para el 2016, aunque hubo una ligera caída a US$ 749 millones, se observa una recuperación en 2017 alcanzando US$ 893 millones.

Uno de los saltos significativos se registró en el año 2018, cuando las exportaciones industriales superaron por primera vez los US$ 1.000 millones. A pesar de una leve desaceleración en 2019 y 2020, con cifras de US$ 998 millones y US$ 960 millones, respectivamente, el nivel de comercialización volvió a tomar impulso en 2021, cuando las exportaciones industriales ascendieron a US$ 1.287 millones y con el récord alcanzado en el año 2022 de US$ 1.542 millones. Este aumento refleja no solo la mayor capacidad productiva del país debido a los bajos costos operativos y la ubicación estratégica de Paraguay, sino también la estabilidad en la demanda de productos industriales paraguayos en mercados internacionales, principalmente de países de la región.

Composición en exportaciones totales

En términos de participación en el total de las exportaciones de Paraguay, el sector industrial casi ha duplicado su peso relativo en la economía paraguaya. En 2013, las exportaciones industriales representaban el 7% del total, mientras que para el año 2023, esta cifra alcanzó el 12,7%, tras haber llegado a un pico del 15,5% en el 2022.

Finalmente, si bien las políticas de promoción han sido importantes para fomentar la inversión, los desafíos aún son múltiples y están vinculados, principalmente, a continuar con el fortalecimiento de la infraestructura, el capital humano y la capacidad institucional que se traducirían en mayores niveles de eficiencia y productividad en futuros proyectos de inversión. Además, se torna clave diversificar los destinos de exportación y los productos industriales fabricados en el país, apuntando a mercados más lejanos y a productos con mayor valor agregado.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.