El BCP autorizó diferir incobrables de banco absorbido por ueno, hasta 20 años

El actual presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale confirmó durante una entrevista a ABC que el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la operación de diferimiento de la cartera deteriorada o incobrable de Visión Banco por un valor cercano a US$ 300 millones, todo esto dentro del proceso de fusión por absorción que se concretó a inicios del presente año. La inédita operación fue aprobada por el regulador, dirigida por Carlos Carvallo (ex titular de uneo bank), fue acordada a un plazo extraordinario de 20 años, algo que no se tiene antecedente en el sistema financiero con fusiones anteriores.

Ante la consulta si el Banco Central del Paraguay les habría autorizado a diferir estas deudas a veinte años de plazo, Gustale confirmó la operación y acotó que la entidad monetaria hace este tipo de operación caso por caso en cada fusión.

El presidente de ueno bank detalló que este proceso de fusión que se dio con Visión lo que hicieron es analizar el tamaño de la cartera deteriorada que en el caso de este banco era muy importante y que en base a ese análisis se determina en términos proporcionales otorgar un plazo que puede ser de cinco años, 10 o 20 años no hay una forma única.

Añadió que en todas las últimas fusiones (cuatro grandes fusiones en los últimos años) y la que está en proceso (Atlas con Familiar) fueron sujeto de un análisis muy riguroso por parte del Banco Central de Paraguay y que en ese contexto han sido concedidas medidas de flexibilidad regulatoria y de supervisión. “Realmente no sé cuál fue el plazo otorgado a otros bancos pero si te puedo decir que en todos los casos existieron iguales medidas de flexibilidad regulatoria y dependen naturalmente del volumen del tamaño de cada banco y de lo que es sostenida en el tiempo para garantizar lo que es la estabilidad financiera”, acotó.

Carvallo se inhibió, afirman

Al ser consultado sobre la influencia que pudo haber tenido Carvallo como actual presidente del BCP y ex titular de ueno bank en esta operación, Gustale aseguró que Carlos Carvallo no ha tenido ni pudo tener ningún tipo de participación en esta operación. Según detalló, el titular del BCP se habría inhibido y que fueron los demás cuatro integrantes del miembro del directorio (Liana Caballero, Humberto Colmán, Carmen Marín y Fernando Filártiga) quienes avalaron la operación y quienes han emitido todas las resoluciones.

“De esta manera en enero se han emitido otras dos sendas resoluciones autorizando la combinación del proceso de resolución y el otorgamiento de medidas de flexibilidad que implican entre otras cosas el diferimiento de previsiones, cargos diferidos etc, para mantener la sostenibilidad del banco al igual que han conseguido esas medidas de flexibilidad regulatoria”, confirmó Gustale.

Dijo también que se han dado procedimientos similares en el caso de la fusión Sudameris con Regional, o del BBVA con el GNB y en el caso del Banco Río con el banco Itapúa . “Estoy seguro que van a ser también igual de rigurosos e igual de exigentes como lo han sido con nosotros en esta fusión que ya se está avanzando entre el banco Atlas y el banco Familiar.

Sin dudas, el hecho de que Carlos Carvallo en la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP) y su paso por ueno, no deja de llamar la atención por la influencia que puede tener en las decisiones que afectan a dicha entidad, lo cual es una preocupación por parte de los agentes del sistema financiero.

Ya posee 7,1% de inversiones del IPS

En menos de un año de creación ueno bank ya acapara el 7,1% del total de las inversiones globales del IPS ( de G. 19 billones o equivalente a US$ 2.520 millones) y representan el 11% del total del sistema financiero. O sea las inversiones de la previsional en ueno llegan a cerca de G. 1,34 billones (US$ 179 millones), de acuerdo con datos publicados ayer por el Instituto de Previsión Social (IPS) en sus redes sociales, en una clara campaña de apoyo a ueno bank por los casos publicados.