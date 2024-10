Remesas aportaron a la economía de Paraguay más de US$ 6.000 millones

Desde un punto de vista macroeconómico, este flujo constante de dinero ha contribuido de manera importante a la economía de Paraguay. En efecto y de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), entre los años 2013 y 2024, las remesas de paraguayos aportaron a la economía más de USS 6.000 millones. El volumen total ha variado entre US$ 400 millones y por encima de los US$ 600 millones anuales.

¿Cuáles son los países de origen?

Las remesas enviadas a Paraguay provinieron principalmente de España, Estados Unidos y Argentina, representando el 57%, 18% y 10%, respectivamente, del total de remesas familiares registradas en Paraguay.

Al desagregar, España sigue siendo un emisor clave con un promedio de US$ 289 millones anuales durante la última década. El aumento de los envíos desde España ha sido sostenido, incluso durante el complicado escenario generado por la pandemia. En 2023, alcanzaron un pico de US$ 388 millones, superando los US$ 3.400 millones desde el año 2013 a julio de 2024, lo que demuestra la importancia de este país como fuente de ingresos no solo para muchas familias paraguayas, sino para la economía nacional, en general.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con un promedio de US$ 94 millones anuales en remesas, Estados Unidos se ha convertido en una fuente cada vez más importante de dinero para Paraguay. El flujo de remesas desde ese país alcanzó su punto máximo en 2013, con un valor de US$ 140 millones. En la última década, el ingreso de divisas desde ese país ha estado por encima de los US$ 1.000 millones. Esta tendencia refleja el crecimiento de la comunidad paraguaya en Estados Unidos, así como la diversificación de los destinos migratorios en busca de mejores condiciones laborales y salarios más altos. La estabilidad económica de ese país y sus políticas migratorias tienen un impacto directo en estos flujos, y cualquier cambio puede afectar significativamente a las familias que dependen de estas remesas.

Las remesas enviadas desde Argentina han fluctuado entre US$ 14 millones y US$ 133 millones como fue en 2018, superando los US$ 600 millones desde el 2013 hasta los últimos datos disponibles. Sin embargo, las recientes restricciones cambiarias y la inflación en el vecino país han afectado la capacidad de los migrantes para enviar dinero a Paraguay, lo que ha reducido el volumen de remesas provenientes de ese país, sobre todo, desde el 2019.

Uno de los principales retos para maximizar el impacto de las remesas en Paraguay es la reducción de los costos asociados al envío de dinero. Las tarifas por el envío de remesas son elevadas (7,4% por US$ 200 remesado), lo que disminuye la cantidad final de recursos que reciben las familias. Además, los canales informales utilizados en países con restricciones cambiarias, como Argentina, representan un riesgo tanto para los remitentes como para los receptores. Por ello, es fundamental promover servicios digitales de envío de dinero que reduzcan costos y aumenten la transparencia.

En términos de oportunidades, la educación financiera se presenta como una estrategia clave. Actualmente, muchas familias utilizan las remesas para cubrir necesidades básicas, sin un enfoque en la inversión o el ahorro. Programas de educación financiera podrían ayudar a transformar estas transferencias en un motor de desarrollo económico a largo plazo, fomentando el ahorro y la inversión en pequeños negocios locales.

España lidera

Las remesas de dinero enviadas a Paraguay provienen principalmente de España, Estados Unidos y Argentina, representando el 57%, 18% y 10%, respectivamente, en los últimos 11 años.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.