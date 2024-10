Día del ahorro: ¿cuántos guardan su dinero bajo el colchón?

La cartera de Economía, a través de un informe que dio a conocer en la fecha, señala que, en este día especial, se destaca la importancia del ahorro como una herramienta para mejorar el bienestar de los hogares e impulsar el crecimiento económico.

Explica que el “Día Mundial del Ahorro” fue establecido durante el primer “Congreso Internacional de Cajas de Ahorro” en 1924, en Milán, Italia, con el propósito de fomentar la cultura del ahorro a nivel global y concientizar sobre su importancia en la estabilidad financiera de las familias y las naciones.

Añade que, de acuerdo a la “Encuesta de Capacidades Financieras (EMC)”, realizada en 2022 por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, solo el 18% de los paraguayos ahorra, de los cuales el 73% guarda el dinero en el hogar o “debajo del colchón”.

Añade la entidad que esta práctica expone a las personas a robos, siniestros y a la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Ganar intereses y tener mayor seguridad

Agrega que, por el contrario, depositar los ahorros en una institución financiera formal no solo ofrece la posibilidad de ganar intereses sobre los ahorros, sino que también brinda una mayor seguridad.

“En el caso de bancos y financieras, el dinero de los ahorristas está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, que asegura hasta un monto equivalente a 75 salarios mínimos. Esta protección proporciona tranquilidad y confianza al momento de gestionar las finanzas personales”, indica la nota.

Menciona también que el ahorro es un hábito que implica el desarrollo de habilidades de planificación y proyección de los recursos, de ser un compromiso con nuestro futuro, actúa como una red de seguridad ante imprevistos y emergencias, ayudándonos a evitar el endeudamiento.

La cartera considera que es importante vencer el mito de que “a mí no me sobra para ahorrar”, porque el ahorro no se refiere a lo que “sobra” de los gastos mensuales, sino a reservar de manera consciente una parte de los ingresos para alcanzar metas futuras. “Cualquier cantidad, por pequeña que sea, va sumando y contribuyendo a desarrollar el hábito”, añade.

Recomendaciones para ahorrar

El MEF, en ese contexto, expresa que para iniciar el camino del ahorro se recomiendan los siguientes pasos:

- Evaluar la situación financiera actual. Esto implica reflexionar sobre los ingresos, los gastos e identificar áreas donde sea posible reducir el consumo o incrementar los ingresos.

- Establecer objetivos o metas de ahorro. Estas pueden incluir un fondo de emergencias para cubrir al menos tres meses de gastos, ahorrar para la jubilación, o bien comprar algún bien duradero. Según la EMC solo el 22% de los paraguayos establecen metas financieras, lo que impacta negativamente en su comportamiento de ahorro.

- Elaborar un presupuesto personal. Tener un registro de los ingresos y los gastos del hogar permite identificar los gastos necesarios de los que no lo son, e introducir el ahorro como un gasto para el futuro que descontamos de los ingresos. Se recomienda destinar al menos el 10% de los ingresos al ahorro, aunque es preferible comenzar con lo que se pueda e ir aumentando paulatinamente en la medida de lo posible.

“El MEF celebra el Día Mundial del Ahorro como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cultivar este hábito y dar el primer paso hacia un mayor bienestar financiero para todos los paraguayos”, añade la nota.