Día del ahorro: ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar?

En el marco del Día Mundial del Ahorro es preciso reflexionar sobre los beneficios que aporta esta práctica a nuestras finanzas y cuáles son las principales barreras que nos impiden desarrollarla. Expertos financieros coinciden que uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día está relacionada con la ansiedad económica que nos crea la sociedad de consumo en que vivimos. Ahora necesitamos muchas más cosas para sobrevivir en comparación a épocas pasadas, el costo de vida se ha elevado bastante.

Además, esa necesidad de contar con ciertas cosas ( que ni siquiera son de utilidad básica) es lo que nos lleva a gastar más de lo que ganamos y es donde empezamos con el espiral del endeudamiento, para satisfacer esa necesidad interior de consumo. Entonces ya no alcanza para cubrir el mes, y menos para ahorrar, explica el Dr, Andrés Panasiuk en su libro “Como llegar a fin de mes”.

La otra razón, según el experto es que no tenemos orden ni plan para controlar gastos, solo vivimos el día a día y no miramos la vida a largo plazo. Entonces cuando tenemos un dinero extra lo gastamos y no pensamos en el futuro, y menos en ahorrar.

Esto no solo pasa el nivel de ingresos, ya que puede ser que la persona tenga un buen salario, pero si no planifica sus gastos, entonces no tendrá lugar para el ahorro.

Existen otras varias razones por las que resulta difícil ahorrar dinero. Entre las más comunes:

Falta de disciplina financiera: No tener un presupuesto claro y no controlar los gastos puede hacer que sea difícil ahorrar.

Gastos impulsivos: Comprar cosas que no son necesarias puede reducir significativamente los ahorros.

Deudas: Tener deudas con intereses altos puede hacer que gran parte del dinero se vaya hacia el pago de intereses en lugar de ahorrarse.

Ingresos limitados o muy ajustados: No tener suficiente dinero disponible para ahorrar después de cubrir las necesidades básicas.

Objetivos no claros: No tener metas específicas para los ahorros puede hacer que sea difícil mantener la motivación.

Costos de vida altos: En algunos lugares, el costo de vida es tan alto que la mayor parte del ingreso se destina a gastos básicos.

Falta de educación financiera: No entender cómo funcionan los ahorros, las inversiones y los intereses puede llevar a tomar decisiones financieras no óptimas.

Priorizar el presente sobre el futuro: A menudo, las personas priorizan satisfacer necesidades inmediatas sobre invertir en el futuro.

Cambios en el mercado económico: Inestabilidad económica, inflación, etc., pueden afectar negativamente los ahorros.

Sugerencias para ayudar a fomentar el hábito de ahorrar

Entendiendo la importancia del ahorro en toda economía ya sea personal o de un país, es que hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro, a fin de fomentar esta práctica que ayude a las personas en su salud financiera.

Aquí presentamos algunos consejos prácticos para ahorrar y administrar mejor las finanzas:

Establecer metas claras: Definir objetivos específicos para tus ahorros (como la compra de un auto, educación, viaje, etc).

Crear un presupuesto: A fin de registrar ingresos y gastos que permitan identificar áreas de mejora. Para ello puedes utilizar algunas aplicaciones de presupuesto virtual, hojas de cálculo excel y similares.

Automatizar ahorros: Existen metodologías que te permiten configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros, directamente una vez que cobres tu salario del mes.

Reducir gastos innecesarios: Para ello será clave empezar a elimina gastos superfluos o innecesarios no básicos (suscripciones no utilizadas).

Algunos tips adicionales como aprender a decir “no” a gastos innecesarios, aprovechar descuentos y promociones, reintegros y revisar tu presupuesto regularmente, también pueden ayudar con el propósito de ahorrar. La administración financiera efectiva requiere tiempo, disciplina y educación, la perseverancia es la clave.