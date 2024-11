Pagos desde Itaipú al Paraguay suben, menos los correspondientes a cesión de energía

De acuerdo con las rendiciones mensuales de la Dirección Financiera de la binacional, entre enero y octubre del ejercicio en curso, la entidad transfirió al gobierno paraguayo US$ 461.772.000, en tanto que, en el mismo lapso del año pasado, envió US$ 449.379.000.

Debe apuntarse empero que, en lo concerniente a la Compensación por Cesión de Energía, en los diez primeros meses de este año, los usuarios brasileños del excedente paraguayo en Itaipú, a través de la entidad binacional, pagaron US$ 191.095.300, contra los US$ 193.564.800 correspondientes al 2023.

Este renglón, recordemos, no se descarga sobre el costo de Itaipú desde enero de 1986. Antes, pese el principio del Justo Precio que acordaron los gobiernos de nuestro país y del Brasil en el Acta de Foz de Yguazú - la matriz del Tratado de Itaipú - en junio de 1986, escrito posteriormente en el Considerando del Tratado, hasta finales de enero de 1986, por extraño que parezca, formaba parte del costo de la binacional.

En cuanto al segundo componente de las remesas: Royalties, parte del costo de Itaipú, pagado igualmente y en la misma proporción, al Brasil, entre uno y otro ejercicio (enero-octubre) exhibió, según la rendición oficial, un aumento del 6,54%.

En pagos por Royalties, una contradicción queda abierta

El último material informativo sobre la materia de la Dirección Financiera de la binacional consigna una remesa de US$ 222.563.600 en los primeros diez meses del presente año, como remitidos al MEF, mientras en el mismo lapso del año pasado, los envíos sumaron US$ 208.907.800.

La reducción de los pagos en concepto de compensación por cesión tiene cierta lógica: menor cesión = menor remesa; pero el incremento de los pagos por Royalties, a primera vista, deja abierta una llamativa contradicción: si el monto de los pagos depende de la cantidad de GWh que generó la central binacional, ¿cómo podría explicarse que con una merma en la generación superior al 20%, los pagos por este concepto aumenten?

Como el informe de la Dirección Técnica de Itaipú, relativa a la producción mensual y acumulada de la central paraguayo/brasileña, aún no está disponible, reflotemos la comparación de los primeros nueve meses de ambos ejercicios: 2023, en GWh, 60.446. Este año, de enero a setiembre, producción acumulada, en GWh, 48.014.

En síntesis, se puede concluir que en los nueve primeros meses de este año la producción de Itaipú fue 12.432 GWh inferior a la del mismo lapso del año pasado, o sea -20,6%.

¿Por la suba del dólar o por actualización de valores unitarios?

¿Cómo podría explicarse entonces la contradicción en los pagos de los Royalties? La fuerte variación en la paridad dólar-guaraní no encaja, sencillamente, por su valor está calculado y pagado en la divisa norteamericana y, sobre el ajuste del valor unitario de este beneficio, pendiente hace más de 20 años tampoco, porque si se lo hubiese ajustado, al menos en nuestro país, no lo esconderían, sería contraproducente publicitariamente.

Por último, en cuanto a los pagos a la ANDE, empresa del Estado paraguayo, parte constitutiva de la entidad binacional, según el Tratado: Remesas acumuladas entre enero y octubre de este año: US$ 43.113.100, Vs. US$ 46.906.400 del 2023, en concepto de Resarcimiento, beneficio que Itaipú paga mensualmente y que, como los Royalties, integran su costo del servicio de electricidad.

La ANDE percibe un segundo pago de la entidad binacional, pero es anual, la tasa de interés sobre el capital inicial de la entidad binacional que llegó a aportar.