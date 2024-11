Mañana arranca Expo Paraguay Brasil que apunta a consolidar millonarios negocios

El “Rediex Invest Forum” será uno de los puntos destacados de la 15ª edición de la Expo Paraguay Brasil, que se realizará este jueves 7 y viernes 8 de noviembre, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, bajo el lema “Mujeres en el Mundo de los Negocios”.

Para esta edición se contará con más de 130 expositores, y se proyecta para la Rueda de Negocios la participación de alrededor de 600 empresas, con expectativa de negocios que superan los US$ 210 millones, este es uno de los pilares de la expo, que será coordinada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Desde la organización detallaron que la expo tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países. La inauguración oficial está prevista para este jueves 7, a las 10:00. El evento contará con la presencia del presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña; así como del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y del ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira.

Desarrollo del evento

La jornada de paneles comenzará con el tema “La integración comercial: motor del empoderamiento económico de la mujer”, presentado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. De la mano de autoridades de Brasil, siendo uno de ellos el gobernador del Estado de Mato Grosso Do Sul, Eduardo C. Riedel con “Mato Grosso Do Sul, oportunidades en la Ruta Bioceánica”; seguido por el tema “Neutralidad del carbono: transición hacia una economía utilizando menos combustibles fósiles”.

Por otra parte, el Banco Atlas desarrollará el panel “El grado de inversión como pilar fundamental para la estabilidad y crecimiento del sector financiero”. Y para cerrar la jornada del jueves, “El régimen de maquila en Paraguay casos de éxitos”, donde referentes de este sector abordarán cuestiones de gran relevancia. Este espacio es exclusivo con previa invitación del banco.

Para el viernes 8, está previsto el panel “Mujeres que inspiran – liderazgo y empoderamiento en el mundo empresarial y gubernamental”, seguidamente “Inflación, moneda y desafíos macroeconómicos visión estratégica del BCP”, a cargo de Carlos Carvallo Spalding, presidente del Banco Central del Paraguay.

Sobre Rediex Invest Forum 2024

En el marco de este evento, la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), ofrece a los inversores extranjeros el apoyo necesario para implementar sus proyectos en Paraguay. Con asistencia técnica y acompañamiento especializado, Rediex ayuda a identificar oportunidades, proporciona información sobre sectores estratégicos y simplifica los procesos de inversión.

De esta manera, se tiene previsto que en el segundo día, el viernes 8 de noviembre, se lleve a cabo dos paneles principales para destacar el potencial de Paraguay en proyectos internacionales y su capacidad para atraer inversiones.

El primer foro será “Paraguay, destino de grandes proyectos internacionales”, moderado por Rodrigo Maluff, viceministro de Rediex, y que incluirá a representantes de empresas destacadas. El segundo panel, “Potencial regional para el éxito empresarial”, estará moderado por la viceministra de Industria, Lorena Méndez, quien presentará casos de éxito de inversión extranjera y las ventajas locales para el crecimiento empresarial. Asimismo, se hará la presentación del avance del documental: “Paraguay The Hidden GEM” y la entrega de licencia de Marca País a Inpasa.

Más espacios de negocios y cultura

Tanto el jueves como el viernes, en el marco de la Expo se desarrollará el espacio Itaú Talks & Arts, que es una nueva innovación de la Expo Paraguay Brasil, donde se tratarán temas de gran relevancia en los negocios, presentados por influyentes referentes en sus respectivas áreas. Asimismo, se llevará a cabo la competencia de proyectos de Startups y el famoso campeonato de Caipirinha, además de eventos culturales dedicado a las artes y espacios gastronómicos para el deleite de los visitantes de la expo.

La 15ª edición cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Rediex y el Viceministerio de Mipymes; de la Embajada de Brasil en Paraguay, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Club de Ejecutivos del Paraguay y de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil).