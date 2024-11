La DNIT comunicó que seguirá aplicando multas

Los directivos del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) y del movimiento Resistencia Contable se reunieron esta mañana con las autoridades de la DNIT para buscar una respuesta favorable a los reclamos planteados por las fallas en el sistema de facturación electrónica y las multas aplicadas a los contribuyentes.

La reunión se llevó a cabo con el gerente general de impuestos internos de la DNIT, Ever Otazú, y según se supo en forma extraoficial el titular de la entidad, Óscar Orué, no participó porque se encontraría en Ciudad del Este.

Los medios de prensa no fueron autorizados a subir al quinto piso en donde se desarrolló el encuentro, ni siquiera para las tomas gráficas y audiovisuales como se hace habitualmente en estos casos, por lo que permanecieron en la planta baja del edificio hasta finalizar.

Resolución General N° 90

El tema en discusión es las disposiciones de la Resolución General N° 90 (RG 90), del 11 de mayo de 2021, que establece la implementación del registro electrónico de comprobantes de ventas y compras y de ingresos y egresos en el sistema Marangatu.

Los sujetos obligados a registrar la información en las formas y condiciones establecidas son los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del impuesto a la renta personal (IRP-RSP) y del impuesto a la renta empresarial (IRE Simple).

El plazo para presentar sin pagar multas la confirmación de los comprobantes registrados en el sistema Marangatu, venció el 31 de octubre pasado y el fisco decidió no extender el periodo de gracia y empezó a aplicar multas de G. 100.000 por cada talón de confirmación desde el 1 de noviembre.

Fisco seguirá cobrando las multas

Tras el termino del encuentro, Javier Machaín, presidente del Colegio de Contadores, informó que la administración tributaria se mantiene en su postura de seguir cobrando las multas y de no devolver lo que ya cobraron, con el argumento de que el sistema funciona.

Dijo que lo único que se consiguió es la conformación de una mesa técnica para revisar los reclamos sobre las fallas técnicas denunciadas y que las solicitudes que se presentan sobre los problemas para cumplir serán tratados caso por caso.

“Tomaron nota de todas las inconsistencias y se está conformando una mesa técnica para trabajar esos problemas”, indicó Machaín.

Alba Talavera, directiva del Colegio de Contadores, aseguró que existen falencias en el sistema de la DNIT que impide cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la Resolución General N° 90 (RG 90).

“Nosotros le señalamos que cuando funcione, por lo menos, en un 95% a 97% apliquen las multas, pero mientras esto no ocurre los contadores no pueden asumir la responsabilidad cuando el sistema no funciona a cabalidad y de esto hemos presentado pruebas en la reunión”, aseveró.

Los dirigentes del gremio de contadores anunciaron una reunión con las filiales de todo el país para definir las medidas que tomarán respecto a esta postura de la DNIT.

En ese sentido, adelantaron que desde la semana pasada los profesionales están planteando movilizaciones para protestar por la actitud de la administración tributaria.

Resistencia solicitó suspender sanciones

El movimiento Resistencia Contable del Paraguay, por su parte, a través de una nota que dio a conocer después de la reunión mencionó que la mesa técnica conformada tiene prevista una reunión para la próxima semana, a fin de tratar todos los problemas y sugerencias planteadas en relación a la facturación Electrónica y Marangatu.

Señaló que todas sus intervenciones en las reuniones mantenidas con la DNIT, llevó planteamientos contables, tributarios y técnicos, presentados previamente por nota. En tanto, sobre la RG 90 indica que también presentó sugerencias y las multas generadas por la no presentación de talón, a lo que la DNIT respondió que los vencimientos fenecieron con la Resolución 17/2024, al 31 de octubre de 2024.

Resistencia solicitó igualmente la suspensión de sanciones por inconsistencias entre las declaraciones informativas de los periodos 2021,2022,2023,2024, de comprobantes (RG 90) versus declaraciones determinativas de IVA – Formulario 120 hasta el 31 de mayo de 2025.

Sobre estos puntos mencionados, la nota indica que la instancia de respuesta se encuentra en otro ámbito y prometieron efectuar un análisis de los mismos.