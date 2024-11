DNIT reporta que el jueves hubo más de 700.000 confirmaciones del talón de presentaciones

Un reporte oficial del Gobierno, a través del ente encargado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) hizo un comparativo de tres días sobre un cumplimiento de contribuyentes. Un dato fue del mes de setiembre, otro de octubre y lo último el de la mañana de este viernes.

Se trata de la confirmación del talón de presentación del registro de comprobantes RG N. 90/2021. La institución encargada de los tributos menciona que al finalizar el plazo para confirmar el talón de presentación sin multa, que fue ayer, los contribuyentes realizaron masivamente las referidas confirmaciones.

La cantidad que se alcanzó el 31 de octubre fue de 788.513 confirmaciones (Formulario Nro. 241-Talón de Presentación) para diferentes periodos y ejercicios fiscales, que muestra una amplia diferencia con otro día normal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ayer, no se iban a efectuar multas. A partir de hoy se castiga con G. 100.000 de multa a todos los contribuyentes que no cumplieron aún con esta disposición por cada talón no presentado.

Datos de otros días

La DNIT recordó un ejemplo, de lo ocurrido el 30 de setiembre último, en el que se observaron solo 10.166 confirmaciones.

Resaltan que en la madrugada de hoy, hasta las 8:54, la cantidad de confirmaciones ascendía a 8.627.

Lea más: DNIT reporta aumento de 20% en recaudación: ¿cuánta plata más ingresó este año?

Contadores molestos por no ampliación del plazo

La administración tributaria rechazó la solicitud de una nueva prórroga planteada por los gremios de profesionales y esta decisión puso a los contadores muy molestos.

Alba Talavera, del Colegio de Contadores, manifestó que la multa afecta directamente a los contadores, porque son ellos los que deberán abonar de su bolsillo, pues los contribuyentes les exigirán que cumplan con el requisito en tiempo y forma para no incurrir en contravención.

“No es que nosotros no queremos cargar la información o no estamos dispuestos a realizar nuestro trabajo en tiempo y forma, sino que el sistema de la DNIT no funciona”, lamentó.