Registro de comprobantes: contadores están en pie de guerra tras negativa de la DNIT de ampliar el plazo

La Resolución General N° 90, del 11 de mayo de 2021, establece la implementación del registro electrónico de comprobantes de ventas y compras y de ingresos y egresos en el sistema Marangatu.

Esta normativa dispone que los sujetos obligados a registrar la información en las formas y condiciones establecidas son los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del impuesto a la renta personal (IRP-RSP) y del impuesto a la renta empresarial (IRE Simple).

Además, establece que cuando la confirmación del registro de los comprobantes se realice con posterioridad a los plazos fijados, se aplicará la multa por contravención prevista para el incumplimiento de obligaciones formales relacionadas a la presentación de declaraciones juradas informativas.

La administración fiscal desde el año 2022 viene emitiendo resoluciones que flexibilizan las disposiciones para que los contribuyentes obligados puedan adecuarse y la última lo hizo a través de Resolución General N° 17/24 del 29 de agosto.

Esta resolución estableció que hasta el 31 de octubre último no será aplicable la multa de contravención, por confirmación en forma tardía de la información de los comprobantes en el sistema Marangatu.

Plazo venció ayer y hoy el fisco cobra multas

El plazo venció a la medianoche de ayer y la DNIT desde este viernes empezó a aplicar G. 100.000 de multa a todos los contribuyentes que no cumplieron aún con esta disposición en cada caso, por cada talón no presentado.

La administración tributaria no aceptó la solicitud de una nueva prórroga planteada por los gremios de profesionales y esta decisión puso a los contadores en pie de guerra.

El Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), a través del presidente, Javier Machaín, y de la directora de educación, Alba Talavera, en conferencia de prensa pidieron al titular de la DNIT, Óscar Orué, una mesa de trabajo para discutir el tema y “mantener las buenas relaciones”.

Talavera dijo que la multa afecta directamente a los contadores, porque son ellos los que deberán abonar de su bolsillo porque los contribuyentes les exigirán que cumplan con el requisito en tiempo y forma para no incurrir en contravención.

“No es que nosotros no queremos cargar la información o no estamos dispuestos a realizar nuestro trabajo en tiempo y forma, sino que el sistema de la DNIT no funciona”, dijo la contadora.

Explicaron que los problemas se registran en dos módulos del sistema Marangatu: el de la Resolución General N° 90 (RG 90) y el sistema integrado de facturación electrónica (Sifen).

Los directivos del gremio reiteraron que la DNIT debe exonerar de las multas hasta que se solucionen todos los problemas que tiene el sistema.

Contadores insisten con la exoneración de multas

La dirigente del referido gremio pidió públicamente a Orué que vea la forma de exonerar el pago de las multas, porque se trata de varias empresas que manejan los contadores.

“Vamos a mantener las buenas relaciones, eso lo que estamos solicitando, la exoneración o suspensión de las multas hasta tanto funcione específicamente lo que se refiere a la facturación electrónica”, dijo en forma categórica.

Machaín, por su parte, indicó que ayer se reunieron con el director nacional de la DNIT para hablar de la nota que habían presentado solicitando el no pago de multas, hasta que se solucione el problema del sistema Marangatu.

“El nos dijo vamos a ver, vamos a ver de prorrogar”, indicó el presidente del CCP y esta apertura fue comunicada a los contadores, pero luego de una reunión que Orué mantuvo con su equipo técnicos resolvió no extender el plazo.

Señaló que Orué en la reunión manifestó que ellos no encuentran falencias en su sistema, pero Machaín insistió en que los contadores constatan diariamente que es un problema eterno porque hay facturas que no aparecen o aparecen con valores ceros, “miles de inconsistencias que se registran todos los días”, puntualizó.

Problemas afectarán también a contribuyentes

Sostuvo que estos inconvenientes que se registran, a la larga también serán un problema para los contribuyentes, porque en algún momento la administración tributaria exigirá el pago de una deducción realizada porque en su sistema no aparece. “Entonces, no es un problema solo de los contadores, sino también de los contribuyentes”, enfatizó.

Talavera resaltó en este punto, que llegará un momento en que por la inconsistencia la DNIT bloqueará a los contribuyentes su RUC (Registro Único de Contribuyente), ya no podrán tener timbrado ni certificado de cumplimiento tributario. “Eso significa que ya no podrán facturar y esto también implica un problema para la economía”, insistió.

“Apostamos a una mesa de diálogo, seguimos dialogando o esto acá termina todo”, afirmó la dirigente del Colegio de Contadores del Paraguay.