Crece clase media y aumenta la población vulnerable de caer en pobreza en Paraguay

Al observar el comportamiento en América Latina y el Caribe (ALC), el crecimiento de este segmento de la población en Paraguay superó la media regional de 22,4% al 35,7% en el mismo periodo. Sin embargo, la expansión de este grupo en el país al igual que la reducción de la pobreza y la desigualdad, fue más pronunciada entre el 2003 y 2013, desacelerándose en los últimos cuatro años tras alcanzar su punto máximo antes de la pandemia. En efecto, la crisis sanitaria provocó una reducción de 3,5 puntos porcentuales en el tamaño de la clase media paraguaya, comparado con 4,0 puntos porcentuales a nivel regional. Además, la posterior ola inflacionaria impidió que la clase media recupere sus niveles prepandemia, con un crecimiento de los ingresos per cápita de los hogares más lento que en periodos anteriores, refiere otra parte el organismo internacional.

¿Qué pasó con la población considerada vulnerable?

El crecimiento económico y la implementación de políticas sociales de reducción de la pobreza han sido claves en los avances socioeconómicos del país, sin embargo, la baja calidad del empleo y la vulnerabilidad a choques adversos siguen siendo factores que mantienen a un segmento de la población en riesgo de recaer en la pobreza. Los ingresos per cápita de este segmento se encuentran entre US$ 6,85 y US$ 14,00 diarios.

Para el Banco Mundial, la proporción de paraguayos vulnerables a la pobreza aumentó del 29,2% en 2003 al 35% en 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es de mencionar, igualmente, que las tasas de vulnerabilidad en las zonas rurales como urbanas se ubican en 48,3% y 32,8%, respectivamente.

Estimaciones del mismo organismo dan cuenta que el 39% de la población está en riesgo de caer en pobreza ante un choque negativo, independientemente de su situación actual o pasada.

Finalmente, la posibilidad de anticipar patrones de pobreza y vulnerabilidad mediante datos trimestrales es una herramienta clave para los organismos económicos. Este enfoque permite detectar cambios en el bienestar de los hogares y desarrollar políticas de apoyo más focalizadas, diseñadas para mitigar el impacto en sectores vulnerables, así como contribuir a una mayor eficiencia en el uso de recursos para fortalecer redes de protección social.

Y en concordancia con el BM, análisis recientes señalan que los hogares con inseguridad económica podrían prever posibles crisis adoptando medidas como la reducción del consumo y limitando las inversiones.

Esta reacción temprana puede observarse incluso antes de que los choques económicos se materialicen, revelando una estrategia de contención frente a la incertidumbre financiera.

Análisis reciente

Los hogares con inseguridad económica podrían prever posibles crisis adoptando medidas como la reducción del consumo y limitando las inversiones.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.