Yacyretá: pescadores aguardan fecha para la entrega de kits de víveres en Ayolas

El dirigente Máximo Espíndola, de la Confederación de Pescadores del Sur, señaló que están trabajando con los directivos de Yacyretá, sede Ayolas, para poder establecer una fecha definitiva para la entrega de los kits de víveres de 50 kilos para cada pescador por temporada de veda de pesca.

En un principio, el pedido de las asociaciones de pescadores era que la asistencia alimenticia se efectuará dentro de la primera quincena de noviembre. La crisis financiera que afecta a Yacyretá imposibilita que la distribución se efectúe dentro del tiempo señalado. Por ahora, la fecha tentativa sería a partir del 20 de este mes.

Al mismo tiempo, mencionó que el subsidio de G. 1.000.000 por pescador (en la zona de Ayolas existen registrados en el Mades 1.447 pescadores con licencia al día) está en estudio y podría demorar hasta los primeros días de diciembre.

Esto se debe porque existen asociaciones de pescadores de otros departamentos que se encuentran dentro de la zona de influencia de Yacyretá y que aún no completaron sus documentaciones para presentar la solicitud en la reunión de comité de la EBY para su aprobación.

“Este año la situación de los pescadores comerciales es muy preocupante; la bajante del río Paraná afectó mucho la pesca porque casi no hubo cardúmenes importantes de peces. Muchos compañeros no se pudieron preparar para la veda; si la asistencia no llega pronto habrá muchas necesidades entre los pescadores de Ayolas”, indicó.

Además, expresó que es necesario que el Gobierno genere fuentes de empleo en Ayolas para que muchas personas puedan trabajar y ganar un poco de dinero durante la veda. “Acá la EBY solía dar trabajo mientras tanto, pero este año no hay nada y eso es preocupante”, dijo.

Asistencia sería a finales de noviembre

Al término de un acto de desembolsos de becas realizado en Pilar (Ñeembucú), el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, declaró que se calcula que para finales de este mes se estaría dando una ayuda a pescadores de los cuatro departamentos (Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Caazapá).

La asistencia consiste en productos alimenticios y un bono de G. 1.000.000 por familia. Actualmente, su equipo se encuentra trabajando en el cruce de datos con el Mades y la asociación de pescadores de los cuatro departamentos involucrados.

