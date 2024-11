Ayolas: la playa de Corateí será un importante atractivo turístico durante la temporada de altas temperaturas, dicen

Jerónimo Oribe declaró que todavía falta un poco para la temporada de verano, pero que muchas personas ya acudieron a la playa municipal de Corateí, distante a unos 12 kilómetros de la zona urbana ayolense, para disfrutar del río Paraná y descansar en un lugar que es totalmente natural en comparación con otros sitios.

Lea más: Senatur lleva adelante el programa "Buen Anfitrión" para la final de la Copa Sudamericana/

“Desde tempranas horas fue llegando la gente, quienes se fueron ubicando a orillas del agua o en las sombras. La presencia tempranera de personas indica que este verano la playa municipal de Corateí será un punto importante para el turismo interno y también para la economía local, porque muchas familias podrán trabajar en la venta de sus productos gastronómicos y artesanales; los hoteleros y dueños de posadas turísticas podrán trabajar muy bien”, expresó.

La ciudadanía debe prepararse para aprovechar la temporada de verano que se avecina para trabajar en todos los rubros posibles para que el turista se sienta cómodo y quiera regresar siempre. Es sabido que es un trabajo temporal, pero se puede aprovechar para poder trabajar y conseguir un ingreso económico que permita hacer frente a las necesidades del hogar, indicó Oribe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sabemos que en Ayolas la situación económica no es fácil; la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no cumple con sus compromisos a raíz de la crisis financiera que atraviesa, porque la Argentina no cumple con sus obligaciones; además, está vigente la veda pesquera, lo que evita la circulación de dinero en la comunidad. Es importante que la gente se despierte y sepa aprovechar la oportunidad de trabajo que está llegando con la temporada de verano”, finalizó Jerónimo Oribe.

Lea más: Senado trata ley de carrera civil y sindicatos anuncian movilizaciones/