La lechería nacional mueve unos US$ 400 millones al año

“Dentro de la cadena del sector lácteo se ve un futuro interesante, ya que las políticas a nivel país, el reconocimiento de grado de inversión, la ruta de la leche y la ruta bioceánica dan ánimo. A esto se suma el incremento en el consumo de productos lácteos. Por ejemplo, en las góndolas, el 99 por ciento de los productos son nacionales y eso es positivo y alentador”, dijo el directivo de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos.

Casi 1.000 millones de litros al año

“En el año 2023 la industria procesó 880 millones de litros; sin embargo, en algunos años llegaremos a los 1.000 millones de litros. En lo que va del 2024, a octubre ya llegamos a los 800 millones de litros. En cuanto al mercado informal, hace 10 años era casi el 40 por ciento, y hoy en día estaría en torno al 10 por ciento; por tanto, se siente el acompañamiento de la gente, pero en el consumo estamos en 130 litros por habitante al año y lo recomendado es 180 litros”, confirmó González.

En 2023 se exportó por US$ 60 millones

Nuestro entrevistado dijo además: “Con relación a la exportación, en el año 2020 la nuestra estaba alrededor de US$ 20 millones, pero en los siguientes años empezamos a subir y el año pasado (2023) cerramos con US$ 60 millones, esto teniendo como principal producto a la leche en polvo. Y con relación a la importación, en los últimos años hemos importado por valores de US$ 22 millones de dólares al año; por tanto, el desafío está en que ese dinero que va fuera quede en el país, pero para eso debemos apostar a productos nuevos, principalmente en quesos que siguen viniendo de Argentina y Uruguay”.

Dos escenarios para producir más

“En lo referente al crecimiento de la producción de leche en Paraguay, tenemos dos escenarios muy interesantes. Por un lado, nuestro país tiene condiciones de producción más competitivas que otros, entonces podemos ser jugadores importantes para la exportación. Y por otro lado, está la posibilidad del aumento del consumo a nivel nacional, pues, si hoy se consumen 130 litros por habitante al año, y si eso sube a 140 litros por habitante al año, esto requerirá de una mayor producción de leche sí o sí; por tanto, el escenario a futuro es muy interesante”, destacó el ingeniero.

Mueve unos US$ 400 millones al año

“Si hablamos del movimiento económico total a nivel país del rubro lácteo, hay que tener en cuenta que el sector tiene su evolución principal en los últimos 15 años, comparándolo con la ganadería de carne (US$ 1.800 millones más/menos) o la agricultura extensiva (US$ 3.500 más/menos) que tienen más años, volumen y cubren mayores extensiones. En el caso de la producción de leche, cuando hablamos de un movimiento entre interno y exportaciones, la lechería estaría moviendo unos US$ 400 millones al año, y en cuanto a mano de obra, en forma directa estaríamos entre 8.000 y en forma indirecta unas 40.000 personas; esto sin tener en cuenta las inversiones que se están realizando anualmente por parte de las industrias”, explicó a continuación.

Paraguay competitivo y Taiwán es una opción

Finalmente, el ingeniero Javier González señaló: Nosotros debemos ser conscientes de que somos un país pequeño en comparación a nuestros vecinos, pero con mucho potencial; por tanto, debemos ser competitivos. Hoy en día, los productores de Brasil y Argentina tienen altos costos para producir leche, por ende, las posibilidades de enviar nuestra leche fluida o en polvo son altas. Por otro lado, con la terminación de la ruta bioceánica, tendremos una mayor facilidad para llegar a los puertos del Pacífico y de ahí enviar a Taiwán, que es un aliado estratégico, y hoy Paraguay no está enviando nada del sector lácteo a dicho país. Esta es una realidad que hace 15 años no existía”.