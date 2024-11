Denuncian a la CGR como amenaza la exportación de la energía de Acaray

La grave amenaza, advierten, sería la consecuencia lógica de exportar la energía de la hidroeléctrica nacional Acaray con un precio inferior, inclusive al de reposición de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Las campañas Itaipú Causa Nacional, Iguales: soberanía y resarcimiento en Itaipú e Itaipú es también soberanía/PPP denunciarán el “vaciamiento de la ANDE y del Estado paraguayo”, amenaza que atribuyen el gobierno de Santiago Peña, “con la complicidad del presidente de la ANDE, Félix Sosa.

¿Cómo se concretaría este vaciamiento? “al exportar la valiosísima energía paraguaya de Acaray muy por debajo de su costo de reposición”, responden las organizaciones denunciantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Con exportación de la energía de Acaray vaciarán a la ANDE y al Estado, denuncian

Añaden sus voceros que, en la ocasión, presentarán “datos precisos” en un extenso documento a la CGR. Anticipan que Santiago Peña y Félix Sosa buscan exportar al mercado libre privado brasileño la energía de Acaray “muy por debajo” de su costo de reposición, “lo que conllevará un grave vaciamiento de la ANDE y del Estado paraguayo”.

Invitan a la ciudadanía a participar en el acto

Las campañas organizadoras también invitan a “toda la ciudadanía a participar del acto que tendrá lugar en la Contraloría General de la República (Bruselas,880), Asunción.

Las raíces de la operación que cuestionan se hunden hasta mayo de este año, cuando la actual administración del país y la del Brasil firmaron el Acuerdo de Entendimiento sobre Itaipú, cuyo propósito principal era definir la tarifa que aplicará la binacional hasta finales del 2026.

Lea más: Esto dice el documento de entendimiento entre Paraguay y Brasil

Luego de varios meses, la ANDE concretó la licitación de la energía correspondiente a 100 MW medios de Acaray, en cuya apertura de sobres pudo saber que la máxima cotización que recibiría era US$ 21,03/MWh.

El día 31 de octubre último, la estatal paraguaya pudo ascender otro de los niveles impuestos por Brasil para que la ANDE acceda a su mercado, se trataba del trazado que estableció Ministerio de Minas y Energía con los lineamientos que seguirán las importadoras para comprar la energía de Acaray. Finamente, la autorización a cuatro empresas para que concreten la operación.

Decisión, en manos del Equipo Económico Nacional

Se informó que la ANDE ya entregó los documentos del caso al Equipo Económico Nacional, instancia del Poder Ejecutivo, en la que deberá decidirse si la ANDE acepta o rechaza las ofertas que recibió en la licitación de referencia.

En fuentes técnicas de nuestro país advirtieron que no debe confundirse costo de producción de Acaray (alrededor US$ 9/MWh) con costo de reposición de la ANDE.

Lea más: La ANDE pagó casi US$ 30 por cada MWh que trajo de Itaipú

Añaden que el costo medio de la energía de Itaipú para la ANDE ronda este año los US$ 34/MWh, US$ 32,8/MWh en 2023, dato que deberá tenerse en cuenta, porque la estatal deberá reemplazar esos 100 MW con Itaipú o Yacyretá, cuyo costo supera los US$ 50/MWh, según la rechazada Nota Reversal del 9 de enero de 1992.