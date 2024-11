Gran dinamismo económico por la final de Copa Sudamericana: la gastronomía y la hotelería “explotaron”

Racing y Cruzeiro fueron los protagonistas de la final de la Conmebol Sudamericana 2024, que se disputó el pasado sábado en el estadio Pablo Rojas “La Nueva Olla”. La fiesta del fútbol entre dos grandes equipos de países vecinos atrajo a 40.863 turistas, de los cuales 80% fueron argentinos, y generó un gran movimiento económico, sobre todo en los sectores hotelero y gastronómico.

Así lo indicó Josefina Otero, presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (Aihpy), quien destacó que la ocupación de plazas disponibles en el sector llegó al 100% no solo en Asunción (8.000 camas), sino también en Central (más de 1.500 camas), por lo que se consideró la utilización de la infraestructura disponible en otros departamentos cercanos a la capital como Cordillera.

Gracias a la gran demanda en el marco de la final de la Copa Sudamericana, Otero enfatizó en que los beneficios se extendieron a toda la cadena logística de la industria, desde transporte hasta lavanderías, textiles y la contratación de mano de obra “de refuerzo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Copa Sudamericana: Paraguay se luce como anfitrión y ya se alista para próximos compromisos

Posicionar al país para turismo de reuniones

En general, según la titular de la Aihpy, el 2024 fue muy positivo para el sector hotelero, debido al gran número de eventos que tuvo a Paraguay como sede. Comentó que esta variable está motivando una mayor inversión para el mejoramiento del segmento. “Se tiene que seguir trabajando para posicionar a Paraguay en la categoría del turismo de reuniones, cuyo impacto en la economía es importante”, agregó.

Copa Sudamericana: importante movimiento en gastronomía

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), resaltó que en el sector gastronómico “están muy contentos” de tener al país como sede de eventos de gran envergadura, tal como la final de la copa Sudamericana, que generó gran afluencia en los restaurantes y patios de comidas de Asunción.

Gayet explicó que las estimaciones del sector apuntan a un gasto promedio de US$ 10 por los turistas tanto en el almuerzo como la cena. “Haciendo un pronóstico de lo que vimos, estas dos comidas y la presencia de más de 40.000 turistas, se puede calcular que el movimiento para la gastronomía fue de cerca de US$ 800.000 (aproximadamente G. 6.000 millones). Es un plus muy importante que ingresó el fin de semana”, detalló.

Lea más: Destacan gran movimiento comercial con la final de la Sudamericana

Enfatizó además en la importancia de esta clase de eventos de gran envergadura y su impacto para toda la economía. “Todo tipo de eventos que pueda venir al Paraguay ayuda muchísimo”, recalcó.