Copa Sudamericana: Paraguay luce como anfitrión y ya se alista para próximos compromisos

Víctor Chamorro, director de Turismo de Reuniones de la Senatur, recordó que 40.863 turistas ingresaron al Paraguay en el marco de la final de la Copa Sudamericana, que se disputó el último sábado entre Racing y Cruzeiro en el estadio Pablo Rojas “La Nueva Olla”. Destacó que el ingreso masivo de hinchas para la fiesta deportiva, sobre todo argentinos (65% de los visitantes), tuvo un fuerte impacto en la economía, que se sintió en diversos sectores, desde el sector hotelero hasta el comercial.

“Los hoteles se llenaron al 100% y, por efecto derrame, los otros tipos de alojamientos también se vieron beneficiados. Se utilizaron centros de hospedaje hasta en Itauguá y San Bernardino. Los restaurantes y centros comerciales también estuvieron muy concurridos”, añadió.

Chamorro explicó que aún no hay datos precisos de todo lo que movilizó la Copa Sudamericana en Asunción, atendiendo las diversas modalidades de estadía y medios de transporte que utilizaron los hinchas argentinos y brasileños durante el fin de semana en Asunción. No obstante, recordó que, en promedio, un turista de reuniones gasta US$ 354 dólares, mientras que un excursionista US$ 36 dólares, según las estadísticas oficiales.

Hasta septiembre, el turismo de reuniones dejó muy buenos ingresos, según el director de esta dependencia de la Senatur. “En promedio, se calcula que este segmento movilizó US$ 20 millones, pero aún falta el cálculo del tercer trimestre y el último del año, cuando se desarrolló la Asamblea de la Felaban, así como de otras actividades. También, siguen en agenda otros eventos importantes”, apuntó.

Con la agenda cargada

Tras la final de la Copa Sudamericana, Paraguay se prepara ahora para albergar la 19 Reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que se realizará en Asunción entre el 2 y 7 de diciembre.

“Ya el año que viene tenemos otros eventos importantes agendados: 20 en total, entre los cuales se destaca el Mundial de Rally en Itapúa, que promete reunir a 250.000 personas”, adelantó.

Chamorro enfatizó que Paraguay viene posicionándose en el segmento de turismo de reuniones, hecho que anima a diversos sectores de la economía, sobre todo al hotelero, a seguir realizando inversiones. Adelantó que el país seguirá escalando en el ranking del “International Congress and Convention Association (ICCA)”, de los congresos y convenciones a nivel internacional, que le permitirá ser aún más vistoso y atractivo en el mundo.