Black Friday: publicidad engañosa y descuentos mal aplicados en más del 50% de locales inspeccionados, detectó Sedeco

En el marco del Black Friday 2024, la Sedeco realizó operativos de fiscalización bajo el lema «No te dejes engañar», inspeccionando más de 15 locales de empresas en rubros como farmacias, tiendas de electrodomésticos y electrónica, ropa, vehículos y motocicletas.

Estas inspecciones, llevadas a cabo entre el 28 y 29 de noviembre, buscaron garantizar que las promociones ofrecidas cumplieran con la normativa vigente, protegiendo los derechos de los consumidores.

Durante las verificaciones, la Sedeco identificó irregularidades en más del 50% de los locales inspeccionados. Entre los principales problemas encontrados, se detectó la falta de información clara, ya que algunos locales no pudieron proporcionar listados que permitieran cotejar los precios originales con los ofertados.

Además, se constataron descuentos mal aplicados, con etiquetas promocionales en productos que realmente no tenían descuento. También se encontraron inconsistencias en los precios y promociones, con ofertas que no respetaban los precios previos ni el porcentaje de descuento anunciado, así como casos de publicidad engañosa, donde carteles promocionales incluían productos que no formaban parte de las ofertas reales.

Black Friday: irregularidades serán analizadas para posibles sanciones

Estas irregularidades serán remitidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos de Sedeco para la apertura de sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones correspondientes.

A pesar de estos hallazgos, algunos proveedores demostraron disposición para corregir los errores detectados. En varios casos, se retiraron de inmediato ofertas confusas y publicaciones engañosas en redes sociales tras ser advertidos por los fiscalizadores.

Estos operativos no se limitan al Black Friday, sino que se realizan de manera continua en locales comerciales.

Este esfuerzo busca promover prácticas transparentes y justas en todo momento, reforzando la confianza de los consumidores y contribuyendo al desarrollo de un mercado más competitivo y ético, según afirman desde la institución.