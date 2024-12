Pensión de adultos: esto alega el MDS sobre muertos en las listas

Desde varias ciudades reportaron la aparición de cientos de fallecidos en las listas del programa universal de pensión para adultos mayores. El titular del Ministerio de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que las planillas fueron cruzadas con bases de datos del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social antes de ser publicadas.

“Son gente que, técnica y administrativamente, están vivos, no existen registrados como muertos (sic). Técnica y administrativamente, los 15.000 siguen en registros como vivos”, argumentó sobre la primera lista dada a conocer, con poco más de 15.000 beneficiarios.

Aseguró que se utilizó un proceso informatizado por primera vez y sabían que existía la posibilidad de que ocurra algo de esto. Sobre el motivo, dijo que se debe a la falta de actualización de la base de datos de Registro Civil, ya sea por necesidad de informatización o porque familiares de escasos recursos no registran a sus muertos.

“Ayer estuvimos trabajando con Registro Civil y se pidió de vuelta las filtraciones y apenas 54 encontraron, revisando de forma directa con los registros en los distritos donde están siendo mencionados de que aparecen muertos”, minimizó.

En ese sentido, contó que una de las personas que denunciaron la existencia de muertos en las listas no pudo corroborar sus afirmaciones. Dio a entender que los que hablan de números elevados de muertes o hacen denuncias de este tipo lo hacen porque perdieron el “negocio del censo” que existía antes de la informatización del proceso.

“No tengo duda de que pueda haber muertos, pero los que estén queriendo desvirtuar, estoy seguro de que son los que hacían el censo”, manifestó en ABC Cardinal.

“Genera esta reacción porque hay muchos que están interesados en esto y nosotros estamos aplicando la informatización total, sabíamos que esto podía ocurrir, estamos en vía de solución. Esto se va a ir subsanando y es probable que cada vez vaya depurándose y sanándose más, para que reciban su pensión de adulto mayor solo haciendo los cruzamientos de datos”, manifestó.

“Muertos no van a cobrar”

Rojas dijo que el último eslabón de control sería el momento del cobro en el Banco Nacional de Fomento. Explicó que cuando tengan las listas de quienes no retiraron sus pensiones podrán, por un lado, ver quiénes están encamados para asistirlos y, por otra parte, excluir a todos los fallecidos de manera inmediata y directa.

“En caso de que aparezcan después, con certificado de vida y trámite administrativo previo, se le reactivaría la cuenta, en todo caso”, planteó. Aseguró, por sobre todo, que solo podrán retirar la pensión los beneficiarios con sus cédulas de identidad.

“Desmiento que los muertos van a cobrar, es algo que no va a suceder, el banco no les va a pagar si no se presentan de forma personal con sus documentos”, enfatizó el ministro.