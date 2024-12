Más muertos que vivos en nueva lista de adultos mayores pensionados

A menos de una semana de haberse publicado la lista de nuevos beneficiarios del programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores (PAAM) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), siguen apareciendo denuncias de municipios donde en los registros más del 90% de los nombres corresponden a personas fallecidas. En el municipio de Acahay, en el departamento de Paraguarí, las autoridades locales no pudieron encontrar a ninguno de los beneficiarios con vida.

La media se replica en otras localidades, donde refieren que, por ejemplo, en General Artigas, de 81 personas, solo 2 estarían con vida; en San Pedro del Paraná, de 147, solo 5 seguirían vivos; y en José Leandro Oviedo, de 28, solo una mujer sería apta para acceder al programa en lo que corresponde a Itapúa.

Además, según otros datos, en el departamento de San Pedro, en el distrito de Guayaiví, solo 3 de 49; en San Estanislao, 6 de 80 personas que figuran están vivas; en Central, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, habría 4 enlistados vivos de 78; en el departamento de Concepción, distrito de Azotey, de 16 beneficiarios, ninguno está vivo; mientras que, en Alto Paraná, en la ciudad de Minga Guazú, de 77, solo seis fueron constatados con vida.

El propio viceministro de Administración y Finanzas del MDS, Raúl Ramírez, expresó que recibió los reclamos de un caso en Caaguazú, en el distrito de San José de los Arroyos, y en Cordillera, en el distrito de Arroyos y Esteros.

Minimizan situación de muertos en lista de adultos mayores

Por su parte, Ramírez expresó que, en realidad, aparte del caso en General Artigas, no se registraron denuncias formales. Incluso, sostuvo que el denunciante no presentó documentalmente el fundamento del reclamo. No obstante, tomarán la observación y realizarán los filtros oportunos.

Aseguró que, de confirmarse que una persona fallecida figura como beneficiaria, “no habrá forma de que pueda cobrar”, por lo que el dinero destinado será recuperado y, una vez eliminada de la lista, se habilitará otro cupo para un adulto mayor que cumpla con los requisitos del MDS.

Explicó que coordinaron con el Banco Nacional de Fomento (BNF) para que realicen controles antes de entregar las tarjetas, las cuales solo podrán ser retiradas por el titular con cédula de identidad vigente.

Si el dinero destinado no es retirado por un periodo de 30 días, la cuenta será bloqueada y el recurso será recuperado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por este motivo, será recién después de este periodo cuando podrán confirmar una lista definitiva de quienes serían los beneficiarios aptos para recibir el aporte. Estimó que realmente serían pocos los casos a nivel nacional.

MDS restringió acceso a nóminas luego del escándalo

La nómina de nuevos beneficiarios del programa del MDS quedó restringida a un buscador en la página web de la cartera estatal tras el escándalo de la exagerada cantidad de personas muertas enlistadas en algunos distritos del país.

En principio, estaba publicada desde el martes 26 de noviembre la lista completa a nivel nacional de los 15,140 nuevos beneficiarios. Posteriormente, el jueves 28 ya se encontraba fuera de servicio la página web del ministerio. El viernes 29 apareció en su lugar el buscador que arroja el resultado por número de cédula.

Los datos de los denunciantes de General Artigas, que encabezaron los reclamos, ya fueron sustraídos de la base de datos.

El viceministro Ramírez explicó que, de detectarse un caso, se debe dar comunicación a las autoridades locales o al MDS para que puedan depurar la lista y habilitar el lugar para otros posibles beneficiarios.

La PAAM

La cifra de la pensión que percibirán todos los adultos mayores que forman parte del programa es de G. 699,070. Este monto aumentará en enero de 2025, conforme al último incremento del salario mínimo.

