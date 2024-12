Cortes: ante las quejas, ANDE responde que las mejoras llegarán con las obras en ejecución

Reparar un equipo de frío puede costar entre G. 700 mil a G. 2,5 millones luego de cada en el servicio pestañeo, en tanto que el arreglo de un ascensor, dañado por la mala calidad del suministro eléctrico, cuesta de US$ 500 a US$ 1.500. Estos son algunos de los datos que dieron empresarios del sector gastronómico y hotelero al cuestionar seriamente el servicio que presta la ANDE.

Por su parte, el titular de la empresa estatal de electricidad, Ing. Félix Sosa, asegura que en épocas normales, la calidad de servicio mejoró en un 50%, pero que en tiempos de mayor consumo, como son los días calurosos, siguen los inconvenientes.

Consultado cuándo se empezará a sentir la mejora del sistema, el Ing. Sosa se refirió a las obras que están actualmente en curso y el plazo en que estas entrarán a operar. Informó que hay licitaciones en ejecución por más de US$ 500 millones destinadas a reforzar la capacidad eléctrica del país.

Uno de los proyectos más avanzados es la Subestación Valenzuela, cuya finalización -dijo- está prevista para mayo del próximo año. “Aunque se encuentra en Valenzuela, este proyecto tendrá un impacto directo en el área metropolitana, ya que proporcionará un respaldo clave para mejorar la calidad del servicio”, explicó Sosa.

Este proyecto se lleva a cabo a través de la Licitación Pública Internacional ANDE-Fonplata N.º 1561/20, con una inversión total de US$ 79 millones, financiada por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Otro proyecto de gran importancia es la nueva línea de transmisión de 500 kV, que conectará Yguazú con Valenzuela. Según el titular de la ANDE, esta obra, recién iniciada, tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y será fundamental para incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

La ANDE adjudicó hace un año la Licitación Pública Internacional ANDE N.º 1684/2022, del proyecto de construcción de la LT 500 kV entre Yguazú y Valenzuela, al Consorcio SC - LT 500 kV (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas SA (Saceem) y Concret Mix SA) para el Lote 1 y al Consorcio Rieder- Incomisa - LT 500 kV (Rieder & CÍA S.A.C.I. e Industria Construcoes e Montagens Ingelec S.A. (Incomisa)) para el Lote 2.

El Lote 1 fue adjudicado por US$ 5.166.132, mientras que el Lote 2, por US$ 94.588.052. Es así que ambas obras costarán US$ 99.754.184 y están siendo financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Hacia un sistema con redundancia

Sosa subrayó que una de las principales debilidades del sistema actual es la falta de redundancia en las líneas principales que transportan energía desde las centrales de Itaipú y Yacyretá. Esto implica que cualquier falla en una de estas líneas genera interrupciones prolongadas, ya que no existe una alternativa inmediata para suministrar el servicio.

“Con la nueva línea de 500 kV, vamos a implementar lo que llamamos el criterio n -1, que significa tener siempre una línea de respaldo para garantizar la continuidad del servicio ante cualquier falla”, señaló. Este avance dotará al sistema de la robustez necesaria para minimizar los cortes y mejorar la calidad del suministro, aseguró.

El presidente de la ANDE reconoció que, aunque estas obras marcarán una diferencia en el sistema eléctrico del país, los beneficios no serán inmediatos. “Estamos trabajando para que estas mejoras entren en servicio dentro de los próximos años. El fortalecimiento del sistema requiere tiempo, planificación y ejecución constante”, puntualizó.