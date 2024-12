Industrias y comercios denuncian graves pérdidas por cortes de luz y exigen respuestas a la ANDE

Los cortes de luz en momentos cruciales del servicio generaron pérdidas económicas superiores a los G. 250 millones en solo dos días, denunció el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), Oliver Gayet. “No podemos abrir las cámaras frías para no perder mercadería, y los daños de equipos sensibles, como acondicionadores de aire, y refrigeradores, representan un costo adicional que no es resarcido oportunamente por la ANDE”, destacó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), Josefina Otero, enfatizó que los cortes no solo afectan a Asunción, sino a todo el país. “El impacto en los hoteles no solo es económico, sino también en la experiencia del cliente. La intermitencia del servicio daña equipos costosos como ascensores y genera una mala impresión a los turistas, afectando la imagen del país como destino internacional”, explicó.

También el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Joaquín González, manifestó su preocupación ante las fluctuaciones eléctricas que destruyen equipos críticos en los establecimientos. “En un solo corte perdimos cinco aires acondicionados. Los repuestos no están disponibles, y eso agrava aún más la situación. Estos problemas se repiten diariamente, no solo en la capital, sino en todo el país”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Siguen quejas por cortes sistemáticos de energía: ANDE dice que problema está “normalizado”

Incluso durante la conferencia de prensa, González comentó, hubo apagones en San Bernardino, según reportes de sus agremiados.

Gayet recordó que meses atrás, los mismos gremios que se reunieron esta mañana a manifestar su preocupación ante los problemas de la ANDE, habían realizado una conferencia de prensa similar debido a los perjuicios que generaron los cortes de energía vividos durante el verano pasado. “Hemos convocado a una reunión de prensa parecida a esta, donde hemos declarado nuestra preocupación por los constantes cortes de luz y cómo eso podía afectar a la industria. ¡Sorpresa! Todavía no entramos en el verano y vuelve a ocurrir todo de la misma forma y perjudicando enormemente a la industria gastronómica”, se quejó.

Recordó que dentro de la ARPY son más de 390 restaurantes los asociados, así como 221 son los supermercados que forman parte de la Capasu, y que se ven afectados por los constantes cortes de electricidad. De la conferencia de prensa también participó Emilio Fernández, en representación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP).

Lea más: Apagones prueban que sistema de ANDE sigue siendo frágil e inestable, advierten

La respuesta de la ANDE

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, afirmó que la institución está ejecutando obras para mejorar la calidad del servicio, como la ampliación de subestaciones en Luque, Capiatá e Ineram. Sin embargo, admitió que los avances aún no son suficientes para cubrir la demanda creciente en épocas de alto consumo. “Invitamos a los gremios a dialogar y priorizar sectores críticos. La calidad del servicio mejoró en un 50% en épocas normales, pero en picos de consumo todavía hay inconvenientes”, admitió.

El Ing. Sosa también aseguró que contactará a los gremios para coordinar reuniones y buscar soluciones conjuntas. “La verdad es que nosotros, por lo menos yo personalmente, nunca recibí como gremio la visita de ellos, inclusive hoy le pedí al director de distribución, al Ing. José González, que entre en contacto con ellos para poder coordinar una reunión y buscar una solución en forma conjunta”, manifestó.

Lea más: Empresarios exigen respuestas a la ANDE y rapidez para la reposición de equipos

Exigen soluciones inmediatas

Los gremios reiteraron la urgencia de resolver estos problemas estructurales para garantizar la competitividad de sus establecimientos. “No podemos seguir asumiendo pérdidas mientras la infraestructura básica no esté a la altura de las necesidades del país. Exigimos acciones concretas, no solo promesas”, enfatizó Gayet.

La industria y el comercio insisten en que la solución a este problema debe ser una prioridad nacional, especialmente considerando el impacto en el desarrollo económico y en la percepción internacional de Paraguay como destino de inversión y turismo.