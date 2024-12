Senacsa: faena de bovinos repunta en noviembre y apunta cerrar el año con nuevo récord

El total de ganado bovino faenado en noviembre fue de 190.029 cabezas respecto a las 181.030 de octubre último, datos que muestran un incremento del 5%, según se desprende del informe mensual del Senacsa. El 49% de las cabezas faenadas del mes corresponde a toros, el 21,3% a vacas, las vaquillas representan el 19,2% y los novillos, el 10,4%.

De esta forma, el total de ganado vacuno faenado en lo que va del año alcanzó ya 2.031.241 cabezas y se concentra en su mayoría (40% del total) en tres frigoríficos, que son Belén, Concepción y Frigomerc, de acuerdo con el reporte oficial. La cifra está cerca de alcanzar y superar el récord logrado en 2021, de 2.181.300 cabezas faenadas.

El total de faenamiento del ganado logrado hasta noviembre ya superó al registro completo del 2023, cuando se logró un volumen de 2.020.219 cabezas faenadas. La industria cárnica apunta ahora a lograr un nuevo récord de faena al cierre del año.

Ritmo de faena acompaña el crecimiento de las exportaciones

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor de las exportaciones y, al mes de noviembre último, Paraguay envió un total de 319.279.504 kilos de proteína bovina a 50 países, al menos, frente a los 295.182.014 kilos exportados en el mismo periodo del año pasado. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 1.589 millones desde el 1 de enero al 30 de noviembre de este año.

De acuerdo con el reporte de Senacsa, Chile sigue como el mayor comprador de la carne bovina paraguaya, con el 36% del total, que equivale a 110.913.656 kilos, por un valor de US$ 579.278.675. Le sigue Taiwán, con 36.259.951 de kilos, por valor de US$ 177.574.800, y Brasil, con 23.550.526 kilos, equivalentes a US$ 137.333.163. Estos países también están entre los que más reciben la proteína bovina paraguaya.