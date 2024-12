Red 5G en Paraguay: ¿cuándo comenzarán a implementarla las telefónicas?

Tras el inicio de la etapa de consulta pública por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para otorgar las licencias que habilitarán la prestación de la cobertura 5G en el país, el ente regulador informó que espera realizar la convocatoria oficial a las empresas interesadas en enero. Para ello, el directorio debe aprobar el documento final.

De acuerdo con la institución, la idea es que entre febrero y marzo ya se otorguen las licencias que habilitarán la prestación de los “Servicios de Telefonía Móvil Celular, Acceso a Internet y Transmisión de Datos en la banda de frecuencias de 3.500 MHz”. Habrá lugar para adjudicar las frecuencias a cuatro empresas.

En este sentido, Víctor Martínez, Gerente del Gabinete Técnico de Conatel, explicó a ABC Color que el proceso de adjudicación a las empresas interesadas se dará en tres meses a partir del lanzamiento del llamado oficial de la convocatoria.

“La idea es que en el proceso de consulta pública se puedan consolidar los resultados y, los primeros días de enero, haya una amplia posibilidad de que el directorio apruebe el llamado a licitación. Esperamos que, alrededor del 7 u 8 de enero, se pueda hacer el llamado. Esto nos lleva a un periodo de 30 días para la presentación de la documentación por parte de los interesados. Hay un proceso de evaluación y la posibilidad de que se haga una subasta por las sub-bandas”, expresó.

¿Cuándo se comenzará a implementar la red 5G?

Asimismo, Martínez mencionó que, una vez finalizados estos procesos, esperan que seis meses después ya comience a funcionar la red 5G en las principales ciudades del país.

“Nosotros creemos que a finales del año 2025, por lo menos en la capital (Asunción), Ciudad del Este y otras ciudades importantes, ya vamos a tener el estándar 5G en nuestro país. Va a ser un proceso de cobertura gradual, por supuesto. No es que de un día para otro se va a poder tener ya esa cobertura, pero vamos a empezar gradualmente a finales del año 2025″, enfatizó.

En ese sentido, el ente regulador de las telecomunicaciones estableció un precio de referencia de US$ 500.000 por cada subbanda, por lo que espera recaudar, al menos, US$ 4 millones por las ocho que licitará. Este monto es considerablemente inferior a los US$ 90 millones que Conatel recaudó cuando realizó la licitación para la red 4G en 2017.

Sin embargo, el monto que estima recaudar Conatel podría aumentar si se realiza una subasta. Esto se realizará en caso de que haya más de cuatro oferentes o si los interesados muestran el mismo interés por una sub-banda específica.

Martínez explicó que la subasta de las bandas que se destinarán a la provisión de cobertura 5G es “un proceso muy especial”, ya que Conatel recibió instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, para que el objetivo de la licitación no sea recaudatorio.

“El propio presidente de la República dio instrucciones de que este proceso apalanque el desarrollo de esta tecnología para todo el país, ya que la tecnología 5G es como tener una autopista de comunicaciones que puede impulsar inversiones en diferentes sectores de la economía nacional. Por lo tanto, el foco no está en la recaudación”, explicó.