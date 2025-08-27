Equipo Europa - Paraguay refuerza alianza de inversiones para un desarrollo sostenible

El Foro de Inversiones UE–Paraguay congregó en nuestro país recientemente a más de 400 asistentes presenciales y más de 1.600 participantes virtuales de 25 países, representando a autoridades paraguayas, delegados europeos, líderes empresariales, inversores y organismos financieros globales, destacaron desde el Equipo Europa- Paraguay.

El evento, resultado de la colaboración entre la Delegación de la UE y la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio, subrayó la intención de sentar las bases para nuevas inversiones europeas en Paraguay.

El encuentro centró su atención en tres áreas claves: producción forestal sostenible, energías renovables e hidrógeno verde, y el desarrollo de logística y transporte limpio.

Durante el foro, expertos europeos y paraguayos debatieron sobre oportunidades de inversión, alternativas de financiamiento e iniciativas de colaboración. Se presentaron proyectos valorados en más de US$ 9.000 millones y se llevaron a cabo más de 80 reuniones entre empresas e inversores.

El foro se alineó con la estrategia Global Gateway de la UE, cuyo objetivo es fortalecer alianzas internacionales enfocadas en una transformación digital centrada en las personas y la gestión sostenible de recursos. Se prevé que Paraguay participe en el Segundo Foro Global Gateway, a celebrarse en octubre en Bruselas, y también en la próxima Cumbre UE–CELAC de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en noviembre de 2025 en Colombia.

La cooperación europea se vio reflejada además en la visita oficial del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañado de una delegación empresarial de alto nivel.

Destacaron finalmente que estas acciones reflejan la visión compartida de Europa y Paraguay en fomentar inversiones responsables y sostenibles que impulsen el desarrollo, el empleo y la innovación en Paraguay.

Reafirma compromiso

“Europa reafirma su compromiso de trabajar junto a Paraguay para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante cooperación económica, transferencia de tecnología e impulsando nuevas oportunidades empresariales” expresaron desde la organización.