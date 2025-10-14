Paraguay y Brasil implementarán el certificado de origen digital

La firma del memorándum se realizó en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N.º 74 (ACE 74) y de las disposiciones del Mercosur y de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), señala el informe.

Agrega que por Paraguay firmaron la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mientras que por Brasil lo hicieron la Secretaría de Comercio Exterior y la Receita Federal.

Lea más: Una ciudad convertida en shopping que mueve US$ 3.800 millones al año

“La adopción del COD sustituirá de manera progresiva los certificados en papel por documentos electrónicos con validez legal plena, fortaleciendo la seguridad documental, reduciendo tiempos administrativos y mejorando la trazabilidad de las operaciones”, explica el informe de la DNIT.

Añade, que este avance tendrá especial impacto en el comercio de vehículos y autopartes contemplado en el ACE 74.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Refiere asimismo que, como parte del plan de trabajo acordado, el plan piloto se desarrollará del 3 al 30 de noviembre de 2025, y su implementación total está prevista para el 1 de diciembre de este mismo año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Documentos electrónicos

Los certificados de origen digital son documentos electrónicos que reemplazan al formato físico utilizado para acreditar el origen de los productos en el comercio internacional, permitiendo acceder a preferencias arancelarias previstas en acuerdos comerciales, indica la nota.

Lea más: Estos son los 21 municipios que ya emiten la habilitación vehicular digital

“Al emitirse y validarse íntegramente en línea entre las administraciones aduaneras, los COD reducen tiempos y costos operativos, fortalecen la seguridad documental y eliminan riesgos asociados al uso de certificados en papel. Su implementación representa un avance clave en la facilitación del comercio exterior y la modernización de los procesos aduaneros entre Paraguay y Brasil”, apunta.

La DNIT, afirma la nota, de esta manera continuará coordinando con las instituciones nacionales y brasileñas involucradas para asegurar una transición eficiente y ordenada, en beneficio de los operadores de comercio exterior y de la competitividad del país, concluye.