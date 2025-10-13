Una ciudad convertida en shopping que mueve US$ 3.800 millones al año

El microcentro de Ciudad del Este tiene apenas un kilómetro cuadrado de extensión, pero su densidad comercial lo convierte en un gigantesco centro de compras a cielo abierto.

“Prácticamente toda la ciudad está convertida en shopping. La mayoría de los edificios del microcentro fueron diseñados con ese sistema de galerías, pasillos y locales”, señaló Taigen.

Detalló que el primer shopping formal de la ciudad fue el Centro Comercio Jebai Center, inaugurado en 1975, con alrededor de 600 locales comerciales. Desde entonces, la construcción de nuevos complejos se multiplicó, especialmente en los últimos 15 a 20 años. Hoy conviven nombres como Shopping China, Cell Shop, París y Barcelona, entre otros.

A la par, proliferaron pequeñas galerías construidas sobre lotes de 20 a 40 metros de frente, aprovechados al máximo para albergar locales. “Todos compiten en igualdad de condiciones, y –gracias a Dios– los shoppings están en buena forma para recibir a turistas y compradores”, agregó.

Un mercado de más de 350 millones de consumidores

Según el referente, la ubicación geográfica es una de las grandes fortalezas de Ciudad del Este. Al estar en la triple frontera, la ciudad conecta directamente con dos gigantes: Brasil (250 a 300 millones de habitantes) y Argentina (más de 50 millones).

Esa cercanía otorga un flujo constante de visitantes y convierte a la ciudad en un centro comercial único. “Aquí tenemos mercadería de todo el mundo: europea, americana, africana, asiática y latinoamericana. Eso no se encuentra ni siquiera en grandes duty free”, subrayó Taigen.

La diversidad de productos es una de las ventajas más notables frente a la competencia de las tiendas libres de impuestos en Brasil. “Un duty free nunca va a tener la variedad que ofrece Ciudad del Este”, afirmó.

Electrónica, moda y perfumes: los rubros estrella

Agregó que en el microcentro se vende “de todo”, pero los productos más buscados siguen siendo la tecnología, los electrodomésticos y la electrónica en general, rubros que abarcan un abanico inmenso de artículos.

Además, Ciudad del Este se ha consolidado como destino para la compra de ropa, confecciones, maletas, perfumes, cosméticos, remedios y suplementos alimenticios. “Siempre fue un paraíso para las compras. Lo clásico nunca deja de tener salida, aunque la tecnología y las nuevas tendencias marquen el ritmo”, aseguró.

Ciudad del Este sigue siendo un actor clave en la economía nacional. Según estimaciones de la Cámara, el comercio de la ciudad representa entre 30% y 35% de las recaudaciones tributarias del fisco.

“La importación es prácticamente la única que paga impuestos a la entrada del país. Nuestra venta al mercado interno no supera el 5%. Todo lo demás es para el exterior”, explicó.

Informó, además, que de acuerdo con datos oficiales de la Aduana, los shoppings de Ciudad del Este facturan alrededor de US$ 3.800 millones anuales. Sin embargo, el volumen real podría ser mayor, ya que parte de las mercancías se despachan en otras zonas del país, como Asunción.“Yo calculo que el volumen de ventas llega a unos US$ 5.000 millones por año”, estimó Taigen.

Un comercio equilibrado: 50% shoppings y 50% negocios

El tejido económico de la ciudad combina grandes complejos con comercios medianos y pequeños. “El comercio está dividido en 50% shopping y 50% negocios distribuidos por la ciudad. Aquí hay lugar para todos: grandes, medianos y chicos”, destacó.

Tras el golpe de la pandemia, el sector experimenta un proceso de recuperación. “Gracias a Dios, estamos mejorando. Todos tienen la posibilidad de seguir luchando, porque hay clientes para todos”, señaló.

Enfatizó que el turismo es el motor constante que sostiene el movimiento comercial. Compradores brasileños llegan de estados como Paraná durante los fines de semana, mientras que los días feriados generan un repunte notable de visitantes.

El avance de duty free en Brasil y las fluctuaciones económicas en Argentina afectan al comercio esteño. Sin embargo, el sector mantiene su dinamismo. “Siempre habrá competencia, pero estamos superando eso. Lo importante es que seguimos siendo un centro de compras atractivo. Ciudad del Este es un paraíso para visitantes, y esperamos que cada año sea mejor”, sostuvo Taigen.

Frontera que impulsa

Pese a que no hay cifras actualizadas, la información disponible permite dimensionar el impacto de Ciudad del Este como generadora de riqueza para el país. Históricamente, el departamento de Alto Paraná ha representado entre el 17% y el 20% del PIB nacional, según estimaciones del Banco Central del Paraguay (BCP).

Diversos análisis coinciden en que al menos dos tercios de la actividad económica departamental están concentrados en su capital, lo que permite inferir que Ciudad del Este por sí sola podría aportar aproximadamente un 10% del PIB total de Paraguay, sostiene.

Esta proporción convierte a la llamada “Capital del Este” en una de las principales fuerzas económicas fuera del eje Asunción–Central. Su peso no es solo relativo al comercio, ya que la ciudad es un nodo activo en términos de servicios, generación de empleo, industria liviana y actividad exportadora.