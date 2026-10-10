Arrancó la Expo Amambay 2026 en Pedro Juan Caballero

Este sábado, se dio la puesta en marcha de la vigésimo novena edición de la feria internacional de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios, denominada Expo Amambay, organizada por la Asociación Rural del Paraguay, Regional Amambay.

El acto de apertura y la bendición del evento, tuvo lugar en la explanada del Campo de Exposiciones Marcos Paredes Ramírez, ubicado en el Km 4,5 de la ruta PY05, de Pedro Juan Caballero, con la presencia de socios de la ARP y algunas autoridades.

Buenos negocios y espectáculos

El ingeniero Conrado Rodríguez, coordinador de la Expo Amambay 2026, señaló que el evento es una oportunidad para hacer buenos negocios para los productores y disfrutar de los espectáculos para el público en general.

Lea más: Lanzan la Expo Amambay 2026 en Pedro Juan Caballero

En ese sentido destacó que habrá shows en vivo de artistas locales, nacionales e internacionales, rodeo americano, parque de diversiones, entre otros atractivos. La Expo se extenderá hasta el próximo 18 de octubre, según el programa.