Transferencia estatal: ¿Cuántos recursos recibieron municipios y gobernaciones hasta setiembre?

La transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los Gobiernos Departamentales y Municipales totalizó G. 2,76 billones al cierre de setiembre de 2026, según el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), del MEF.

De acuerdo con el detalle de la cartera estatal, las Gobernaciones recibieron la mayor parte, un total de G. 1.90.342 millones (US$ 315 millones), mientras que las Municipalidades percibieron G. 866.318 millones (US$ 144 millones), durante los nueve meses del año. Los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado (Fuente 10 Recursos del Tesoro), Canon por Juegos de Azar y otras compensaciones, según el detalle facilitado por el Ministerio de Economía.

Desde la cartera estatal detallaron que la ciudadanía puede hacer el seguimiento de las transferencias que recibe su Municipio o Gobernación en el enlace institucional del MEF en consultas públicas. Al ingresar el RUC de la institución se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. De esta manera, el MEF busca transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.

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Obligación de presentar rendición para recibir transferencia

El MEF recuerda que los gobiernos locales y departamentales también deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo Decreto Reglamentario.

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Reiteran además que el incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.