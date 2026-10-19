Portafolio de inversiones del IPS creció 10,5% y alcanzó G. 21 billones en agosto

El aumento representa una expansión aproximada de 10,5% en términos nominales. La composición por moneda continúa claramente dominada por las inversiones denominadas en moneda local. En agosto de 2025, el 95% del portafolio estaba expresado en guaraníes por un valor aproximado de G. 18 billones, mientras que el 5% correspondía a dólares estadounidenses, equivalentes a US$ 145 millones.

Un año después, la participación de los activos en guaraníes aumentó hasta 96% del portafolio con un volumen de aproximadamente G. 20 billones. En contrapartida, las inversiones en dólares redujeron su participación relativa a 4%, aunque su monto absoluto se incrementó hasta US$ 154 millones. Esto implica que el componente en moneda local aumentó en torno a G. 2 billones, equivalente a aproximadamente 11,1%, mientras que el portafolio denominado en dólares creció cerca de 6,2%, con un incremento de US$ 9 millones. La reducción de la participación porcentual del dólar, por tanto, no respondió a una disminución nominal de estas inversiones, sino a un crecimiento más acelerado del componente en guaraníes.

Los rendimientos promedio ponderados, en cambio, se mantuvieron prácticamente estables. Para las inversiones en guaraníes, la tasa pasó de 8,08% en agosto de 2025 a 8,06% en agosto de 2026, una reducción de apenas 0,02 puntos porcentuales. En dólares, el rendimiento promedio disminuyó de 5,81% a 5,72%; equivalente a una caída de 0,09 puntos porcentuales.

La estabilidad de los rendimientos, en un contexto de crecimiento del portafolio, muestra que la expansión de los recursos invertidos no estuvo acompañada por modificaciones significativas en las tasas promedio obtenidas. La diferencia entre ambas monedas también continúa siendo relevante: las colocaciones en guaraníes mantienen un rendimiento nominal superior al de las inversiones en dólares.

Otro elemento que permaneció sin cambios es el horizonte temporal. El plazo promedio del portafolio fue de 5 años tanto en agosto de 2025 como en agosto de 2026. Esto indica que el crecimiento del volumen administrado se produjo sin alterar, al menos en términos promedio, la duración de las inversiones.

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Los datos oficiales también permiten observar el efecto del tipo de cambio sobre la valorización del portafolio expresado en dólares. Para agosto de 2025 se utilizó una cotización de G. 7.327,49 por dólar, mientras que para agosto de 2026 la referencia fue de G. 5.903,37. La apreciación del guaraní frente al dólar influye directamente sobre la equivalencia del portafolio total cuando se expresa en moneda estadounidense.

En conjunto, las estadísticas muestran una cartera de mayor tamaño con una concentración todavía más elevada en moneda local y con rendimientos relativamente estables. El incremento del portafolio constituye el principal cambio del período, mientras que la estructura de 5 años de plazo promedio y las tasas cercanas a 8% en guaraníes y 6% en dólares evidencian continuidad en las principales características financieras de la cartera.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones