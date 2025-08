Royg se excusa de contestar a Cifarma

El dirigente industrial, en una visita realizada anteayer a nuestro diario, aseveró que la administración de Hugo Royg “fue desastrosa”. “Entre la segunda mitad de 2013 y en lo que va de este año, él (Royg) me trató de mentiroso y yo dije que él miente hasta al detector de mentiras. Hablen ustedes con Luis Fleitas Bogarín (consejero por Feprinco) y les va a contar la cantidad de barbaridades administrativas que se han cometido: personal innecesario, salarios desmesurados, faltas básicas de administración hospitalaria, etc.”, aseveró Scavone.

Al respecto, Royg manifestó que no se quiere prestar a una confrontación mediática con Scavone. “No me voy a prestar a su juego”, señaló. No obstante, afirmó que coincide con las denuncias realizadas por el ahora también extitular de Previsión Social, Dr. Aníbal Filártiga, quien al abandonar el cargo habló de la existencia de “muchas roscas” que tratan de sacar ventajas del ente previsional.

Tras abandonar el cargo, Filártiga afirmó, sin especificar, que internamente en la previsional “hay muchas roscas, gente del mundo de las finanzas, gente del empresariado, pero no todos, hay gente muy honorable”.

No obstante, también admitió que no tenía “el perfil necesario” para llevar adelante los cambios que se requieren en IPS, que son de índole administrativa, financiera y jurídica, antes que médicas. Cabe recordar que el médico, que volvió a ocupar la dirección de Emergencias Médicas, duró solamente 15 días en IPS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy