Nicole Martínez y Gustavo Gómez, los mejores de la Gala Olímpica 2025

Durante la gala se entregaron los galardones correspondientes a once categorías, que distinguieron a atletas, entrenadores y equipos por su desempeño a lo largo de la temporada.

En la categoría Mejor Entrenador 2025–Deporte Olímpico, el Sueño Olímpico fue otorgado a Gustavo Alfaro.

Por su parte, en Mejor Entrenador ASU2025, el premio recayó en Osvaldo Borchi, quien superó en las nominaciones a Esteban Casarino y Ramón Breto.

El reconocimiento a Equipo Destacado ASU2025 fue para el remo femenino, imponiéndose al golf, vóley playa, squash y remo masculino.

En tanto, el galardón a Deporte Olímpico de Conjunto 2025 fue para el Balonmano Femenino, por delante de Baloncesto 3x3 femenino y Futsal masculino.

El Equipo Olímpico 2025 correspondió al equipo de tenis, superando a squash y vóley playa.

En la categoría Atleta Mundialista 2025, los distinguidos fueron Erika Alarcón, en femenino, y Julio Mirena, en masculino.

Asimismo, los premios a Atleta Destacada ASU2025 y Atleta Destacado ASU2025 fueron otorgados a Nicole Martínez y Anthony Lars Flaming, respectivamente.

Los máximos galardones de la noche consagraron a Nicole Martínez, como Atleta Olímpica 2025, y a Gustavo Gómez, como Atleta Olímpico 2025, coronando trayectorias que marcaron un año histórico para el deporte paraguayo.

La ceremonia incluyó además tres reconocimientos especiales, que reflejaron el impacto del deporte más allá de la competencia. La Asociación Paraguaya de Fútbol fue distinguida por la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

En el ámbito del automovilismo, el Reconocimiento al Piloto de Fórmula 2 fue otorgado a Joshua Duerksen, por su destacada actuación internacional.

Finalmente, el Reconocimiento al Compromiso Periodístico Olímpico 2025 fue entregado a la periodista Gloria González, en homenaje a su trayectoria y sostenido aporte a la difusión del deporte paraguayo.