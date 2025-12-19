Sicariato en PJC: asesinan de varios disparos a un hombre y dejan un panfleto amenazante

Un nuevo caso de sicariato se registró este viernes cuando un hombre de 40 años, identificado como Alfredo Pereira Rivarola, sufrió un atentado en su domicilio ubicado en el barrio Defensores del Chaco, al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Los autores del crimen eran dos hombres a bordo de una motocicleta, de acuerdo con datos brindados por la Policía Nacional.

Según se observa en imágenes de circuito cerrado, uno de los matones, descendió del biciclo en el que se movilizaba, palmoteó frente a la casa de la víctima y cuando fue atendido efectuó varios disparos contra la humanidad del dueño de casa; posteriormente, el criminal dejó un panfleto con la inscripción “Proximo e vc!” (El próximo sos vos).

La lectura acerca del panfleto dejado por los sicarios

Tras perpetrar el crimen, el pistolero arrojó en la escena un papel con la inscripción “Proximo e vc!” (El próximo sos vos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera lectura que tienen los investigadores es que el mensaje se trataría de una amenaza para otra persona, por lo que no se descarta otros atentados. Tras el homicidio y tras dejar el panfleto, los sicarios huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.