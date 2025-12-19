¿El panameño Tomás Rodríguez con destino a Paraguay?

La noticia, adelantada por el periodista Juanxo Villaverde de la cadena ESPN Centroamérica, señala que el atacante tiene marcado su vuelo de salida desde Panamá para la noche de este viernes. Se prevé que su salida se dé a las 21:00 de Panamá (23:00 de Paraguay), y Rodríguez arribe al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi durante la madrugada del sábado, iniciando así el proceso final de su contratación por el Decano.

Según información del propio periodista en cuestión, la directiva olimpista parece haber ganado una intensa puja internacional para quedarse con los servicios del goleador. Aunque el Saprissa de Costa Rica había avanzado significativamente e incluso contaba con un acuerdo verbal con el jugador, la firme intención del panameño de competir en el exigente fútbol sudamericano terminó por inclinar la balanza a favor de la propuesta de Para Uno.

🇵🇦🚨 @juanxov informa que el atacante panameño Tomás Rodríguez viajará esta noche a Asunción para realizar el reconocimiento y finiquitar su vínculo con Olimpia (PY)⚫️⚪️



A pesar del interés de Saprissa🇨🇷 y su acuerdo verbal, el entorno del jugador siempre priorizó al club… pic.twitter.com/9jTeuOXmP4 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 19, 2025

El delantero tiene como antecedente una destacada actuación en el Monagas de Venezuela, su último club, donde registró números importantes: 11 goles y 6 asistencias en 33 partidos disputados. Una vez que supere las revisiones médicas y se firmen los documentos pertinentes, el atacante se convertirá en el quinto refuerzo del plantel. De esta manera, se sumará a las incorporaciones ya oficializadas del portero Sebastián Lentinelly, el versátil Alejandro Silva, y los defensores Raúl Cáceres y Mateo Gamarra.

