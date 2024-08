Otro año de vigencia del tramposo Anexo C

Ha pasado un año entero desde el vencimiento del plazo fijado en el Anexo C del Tratado de Itaipú para su revisión y, pese a estar cumplidas todas las precondiciones, salvo que haya alguna negociación secreta que la ciudadanía no conozca, hasta el momento no se ha avanzado en absoluto en la reparación de una de las mayores y más inicuas injusticias contra el Paraguay en toda su historia. En el acuerdo tarifario del 7 de mayo último del que tanto se jacta el Gobierno se menciona al pasar que las tratativas por un nuevo anexo estarán concluidas el 31 de diciembre de 2024, pero, que se sepa, no se han integrado equipos de negociadores, no se han marcado fechas y mucho menos se han establecido los términos y se han planteado las justas reivindicaciones paraguayas para restituir los legítimos derechos nacionales largamente conculcados en la binacional.