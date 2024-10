¡Desfachatez sin límites!

No resulta raro que parturientas y otros enfermos del Alto Paraguay sean traídos a la capital desde estos lugares distantes de Asunción, o llevados a Concepción o Pedro Juan Caballero para ser atendidos. Familiares de pacientes del Ineram denuncian falta de medicamentos para terapia intensiva. Un paciente llegado de Vallemí al hospital de Mariano Roque Alonso para consultar con un urólogo, no encontró lugar de buenas a primeras. Este mes se ha venido promocionando profusamente el Octubre Rosa, que se dedica a la lucha contra el cáncer de mama. Pero ocurre que en los sanatorios y hospitales públicos del país solo existen 24 mamógrafos operativos: en los departamentos de Amambay, Concepción, Boquerón y Alto Paraguay no hay ninguno. Mientras esto y más ocurre, nuestros “honorables” legisladores quieren volver a tener su seguro médico vip, además de recibir cinco millones de guaraníes para combustibles.