En defensa del proyecto aprobado, el senador Silvio “Beto” Ovelar, uno de los principales exponentes del oficialismo que hasta último momento apoyó a la administración anterior, dijo que “uno tiene que analizar la coyuntura del país y la crisis financiera”. ¡Justamente!

Cuando a un país, a una empresa, a una familia le toca atravesar una crisis de semejante envergadura, lo que corresponde es apretarse el cinturón, replantearse prioridades, ordenar la casa, hacer sacrificios, pero en ningún caso continuar con más de lo mismo como si nada hubiese ocurrido, que es exactamente la señal que se percibe en el proyecto de presupuesto que acaba de recibir media sanción.

Si el anterior ya estaba absolutamente alejado de la realidad, con estimaciones de ingresos imposibles de ejecutar y, por ende, con un desfinanciamiento mayor que el consignado, este está peor, puesto que las condiciones para el año próximo serán probablemente mucho más duras que las previstas antes de la caída de Ueno Bank.

Para empezar, casi con seguridad habrá una desaceleración del crecimiento económico, fenómeno que ya se percibía y que se profundizará con la crisis, lo que irremediablemente impactará en las recaudaciones. Eso significa que los ingresos serán incluso menores y se ampliará todavía más la brecha con las ya de por sí sumamente infladas previsiones presupuestarias.

En segundo lugar, varios entes públicos, incluidos las binacionales, la Caja Fiscal, el Instituto de Previsión Social, el Fondo de Garantía de Depósitos y diversas cajas jubilatorias, además de ahorristas privados, han sufrido fuertes pérdidas que no están contempladas en el proyecto. ¿Cómo se hará para cubrir esos “agujeros”?

También cabe esperar un impacto no solamente en lo inmediato, sino a mediano y largo plazos, por la pérdida de confianza tanto interna como externa. Quizás se pierda el grado de inversión, suba el riesgo país y se eleven las tasas de interés de nuevas colocaciones de bonos soberanos. Nada de eso se tiene en cuenta en el proyecto y hay que rogar que no surja ninguna otra emergencia y que el efecto del fenómeno de El Niño no sea tan pronunciado.

Los gremios empresariales han hecho advertencias muy específicas sobre las inconsistencias del proyecto y han planteado propuestas concretas para reducir el déficit estimado del 3,9 al 2,9% del PIB en 2027, con un recorte de gastos en personal, racionalización de compras públicas y cambios en la distribución de recursos para programas sociales. No han sido escuchados.

Al contrario, Ovelar minimizó dichas advertencias. Dijo que Paraguay mantiene indicadores económicos envidiables y que la deuda pública, de menos de 40% del PIB, está entre las menores de Latinoamérica. O vive en una burbuja o se hace el desentendido. En primer lugar, eso era antes del estallido de la crisis, no después. Pero, además, hay incontrastable evidencia de que esos indicadores están maquillados. La deuda, por ejemplo, está sensiblemente subestimada, al no incluir los vencimientos impagos a proveedores y contratistas.

Como si fuera poco, Ovelar atribuyó las críticas del sector empresarial a “intereses particulares”, pese a que el pronunciamiento fue prácticamente unánime. Solo el Foro Multisectorial, que fue el que elevó la propuesta, nuclea a más de 140 gremios.

“Los empresarios emiten opiniones de acuerdo con sus intereses particulares, muchos de ellos buscan la renta nada más, muchos de ellos crecieron a remolque del Estado y, cuando les conviene, están en contra del Estado o del Gobierno; y cuando no les conviene, asumen posiciones diferentes. Nosotros asumimos una posición política”, expresó.

Que hay empresarios que medran ilegítimamente a costa del Estado no hay duda. Prueba de ello es el Grupo Vázquez, con el que Ovelar está muy familiarizado, ya que hasta hace muy poco estuvo sólidamente apadrinado por el oficialismo. Con ese mismo argumento, el de la supuesta “guerra de intereses”, se ignoraron y desestimaron las advertencias de la prensa, del sector financiero, de técnicos, analistas y empresarios sobre Ueno Bank.

Si se termina aprobando este presupuesto, que lastimosamente es lo más probable, posiblemente a fines de 2027 estaremos peor que ahora, porque los problemas no se habrán solucionado, sino que se habrán agravado. A esto hay que sumar que se viene un período electoral, lo que no presagia nada bueno para las finanzas públicas. Han destruido la confianza de la gente, más temprano que tarde también destruirán su paciencia.