Nativa fue torturada en aldea de Concepción

La joven consiguió llegar al retiro de una estancia cercana a la aldea. De ahí se informó el hecho a la subcomisaría 27ª de Hugua Ñandu, y los agentes que acudieron al sitio la llevaron a la Unidad de Salud de la Familia (USF). Tras ser atendida en el puesto, fue derivada al Hospital Regional de Concepción, donde se encuentra internada desde el miércoles último.

Según explicó la víctima, el propio líder de la comunidad, Isidro Fernández, ordenó que la golpearan. “Me encerraron en una pieza y con un cabo me pegaron. Me tenían atada de manos. Mucha gente de mi comunidad vio lo que me hacían. Además, me obligaron a beber unos dos litros de agua con sal. No me dieron de comer nada”, relató la indígena.

El doctor César Aguilera, quien asiste a la joven indígena en el Hospital Regional de Concepción, dijo ayer que la paciente presenta una herida extensa en la espalda. Según la estimación del médico, la lesión tiene de 20 a 25 centímetros. Además, tiene pérdida de la piel en esa zona. “Se le están dando antibióticos y se le realizan curaciones”, explicó el profesional.