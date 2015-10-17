Juez ordena desbloqueo del acceso a Agronomía

Pese a la orden judicial, los estudiantes siguen en el lugar y se niegan a permitir el ingreso a los funcionarios en el edificio del Decanato.

La causa está caratulada como “amparo constitucional contra el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNA, Alejandro Mayereyer y Óscar Rodas”.

El juez Aguirre citó en audiencia para las 9:30 del lunes próximo tanto a los abogados de la Facultad como a los estudiantes afectados.

El magistrado libró oficio a la Policía Nacional para dar cumplimiento a la medida que garantice el libre acceso a los funcionarios, a los docentes y estudiantes que quieran dar clases.

Quieren normalización

En la mañana de ayer se realizó una plenaria entre docentes, funcionarios y estudiantes. Asistieron unas 200 personas en el salón auditorio de la FCA, donde se debatió la situación institucional y hubo coincidencia en que los estudiantes quieren seguir dando clases y cuentan con el apoyo de los docentes, quienes ya levantaron el paro.

La mayoría espera que la fiscalía determine si hay irregularidades y que se sancionen a los responsables.