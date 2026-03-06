Combustibles suben hasta G. 700 desde este sábado en emblemas privados

Desde este sábado, el precio de los combustibles sufrirán una modificación en algunos emblemas privados. El incremento, que ya se veía venir por el complejo escenario internacional, finalmente fue confirmado por referentes del sector.

Víctor Yambay, presidente de Apesa, señaló que los nuevos precios implican un aumento que va desde los G. 350 hasta los G. 700 por litro.

Según explicó, la tendencia es que el gasoil, motor de la producción y el transporte, sería el producto más afectado por esta remarcación de precios. Asimismo, tampoco quedará atrás el aumento del precio en naftas.

El conflicto en Medio Oriente pasa factura

Esta nueva subida es una consecuencia directa de la inestabilidad global. El reciente recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado, disparó las alarmas en el mercado petrolero.

Como Paraguay es un país importador de derivados del crudo, cualquier modificación termina generando impacto en las estaciones de servicios.

El impacto es inmediato porque los emblemas privados necesitan reponer stock con los nuevos valores internacionales.

Señalan remarcación anticipada en algunos emblemas

Aunque el precio en algunas estaciones de servicio cambiará oficialmente en el transcurso del sábado, algunos emblemas ya se adelantaron. Las firmas Copec e Integral ya realizaron ajustes durante el viernes.

Se espera que, con el correr de los días, los demás emblemas del sector privado sigan el mismo camino para evitar quedar desfasados.

Por ahora, Petropar se mantiene a la expectativa, aunque históricamente la presión del mercado termina forzando un ajuste generalizado en todo el sistema.

El precio del barril de petroleo de Brent llegó a los US$ 94 por unidad, rozando los máximos históricos, situación que se generó debido alconflicto en Medio Oriente y el bloqueo por parte de Irán en el estrecho de Ormuz.